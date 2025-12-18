В РФ утверждают, что после переговоров с Путиным Уиткофф повез Трампу ящик красной икры

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, который недавно вместе с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером прилетал в Москву на переговоры по урегулированию войны в Украине, якобы повез своему патрону ящик красной икры.

Продукт, произведенный в Николаевском районе на рыбокомбинате в поселке Чныррах, Уиткофф попробовал на обеде в московском ресторане "Савва", перед тем, как отправиться на переговоры, информирует Минпромторг Хабаровского края РФ в Telegram.

"Угощение произвело такое большое впечатление, что спецпосланнику презентовали целый ящик икры, который Уиткофф отвез Трампу", – говорится в сообщении. Пост дополнен фотографиями производственного процесса с завода.

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Подобный жест не впечатлил рядовых россиян, судя по комментариям.

"Где это видано чтобы врагу России подарки дарили? У вас там что в голове вместо мозгов навоз?", "Он Украине — дроны, которыми бомбят наши города, а мы ему – икру", "После этого Трамп захочет отжать Хабаровский край", "Непонятно зачем делать такие жесты в адрес руководителя недружественного государства: он продолжает вводить санкции против России и грозить новыми, а оружие США и их разведданные, технологии (тот же старлинк) все также содействуют ВСУ в противостоянии нашим войскам в ходе СВО и в ударах по российским регионам", – негодуют под постом.

Встреча Путина, Уиткоффа и Кушнера

Встреча делегации США во главе с Уиткоффом и Кушнером с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле состоялась 2 декабря длилась почти 5 часов. Сразу после нее Ушаков признал, что "компромиссов пока не найдено", однако сообщил о том, что Москва получила еще несколько документов, кроме первоначального плана Трампа, по мирному урегулированию в Украине.

Зато в СМИ узнали, что Россия определила три требования, которые считает принципиальными и не готова пересматривать во время переговоров о завершении войны:

полный контроль над Донбассом, включая все территории Донецкой области и оккупированный Луганск;

существенное ограничение украинских Вооруженных сил, что фактически лишает страну возможности самостоятельно обороняться;

а также международное признание российских захватов, прежде всего со стороны США и европейских государств.

Перед этим Путин пригрозил Европе, что РФ готова к военному конфликту с Европой, хотя официально не планирует его развязывать.

По оценке американского дипломата в отставке Дэниела Фрида, который высказал свои наблюдения в материале для Time, переговоры подтвердили отсутствие у Москвы готовности к реальным компромиссам.