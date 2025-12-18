У РФ стверджують, що після переговорів із Путіним Віткофф повіз Трампу ящик червоної ікри

Спецпредставник президента США Стів Віткофф, який нещодавно разом із зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером прилітав до Москви на переговори щодо врегулювання війни в Україні, нібито повіз своєму патрону ящик червоної ікри.

Продукт, вироблений у Миколаївському районі на рибокомбінаті в селищі Чниррах, Віткофф спробував на обіді в московському ресторані "Сава", перед тим, як вирушити на переговори, інформує Мінпромторг Хабаровського краю РФ у Telegram.

"Частування справило таке велике враження, що спецпосланцю презентували цілий ящик ікри, який Віткофф відвіз Трампу", — ідеться в повідомленні. Пост доповнено фотографіями виробничого процесу із заводу.

Такий жест не вразив пересічних росіян, судячи з коментарів.

"Де це бачено щоб ворогові Росії подарунки дарували? У вас там що в голові замість мізків гній?", "Він Україні — дрони, якими бомбардують наші міста, а ми йому — ікру", "Після цього Трамп захоче віджати Хабаровський край", "Незрозуміло навіщо робити такі жести на адресу керівника недружньої держави: він продовжує запроваджувати санкції проти Росії та погрожує новими, а зброя США і їхні розвіддані, технології (той же старлінк) так само сприяють ЗСУ у протистоянні нашим військам під час СВО та в ударах по російським регіонам", — обурюються під постом.

Зустріч Путіна, Віткоффа і Кушнера

Зустріч делегації США на чолі з Віткоффом і Кушнером із президентом РФ Володимиром Путіним у Кремлі відбулася 2 грудня і тривала майже 5 годин. Одразу після неї Ушаков визнав, що "компромісів поки що не знайдено", однак повідомив про те, що Москва отримала ще кілька документів, окрім початкового плану Трампа, щодо мирного врегулювання в Україні.

Натомість у ЗМІ дізналися, що Росія визначила три вимоги, які вважає принциповими і не готова переглядати під час переговорів про завершення війни:

повний контроль над Донбасом, включно з усіма територіями Донецької області та окупованим Луганськом;

суттєве обмеження українських Збройних сил, що фактично позбавляє країну можливості самостійно оборонятися;

а також міжнародне визнання російських захоплень, насамперед з боку США та європейських держав.

Перед цим Путін пригрозив Європі, що РФ готова до військового конфлікту з Європою, хоча офіційно не планує його розв'язувати.

За оцінкою американського дипломата у відставці Деніела Фріда, який висловив свої спостереження в матеріалі для Time, переговори підтвердили відсутність у Москви готовності до реальних компромісів.