Головний переговорник Трампа по Україні виявився "ставлеником" Кремля, — WSJ

Стів Віткофф уже шість разів відвідував Росію 2025 року, при цьому в Україні його не бачили. Кремль вважав минулого парламентера Кіта Келлога занадто проукраїнським і вивів на перший план саме давнього друга Дональда Трампа.

Мільярдер-забудовник і давній партнер Дональда Трампа з гольфу Стів Віткофф став основним міжнародним переговірником нинішнього президента США. Причому, злету політичної кар'єри бізнесмена більшою мірою посприяв глава Кремля Володимир Путін, пише видання The Wall Street Journal.

Питаннями російсько-української війни в адміністрації Трампа мав опікуватися відставний генерал Кіт Келлог, а Віткоффа, який мав бізнес у Саудівській Аравії, призначили спецпосланцем на Близький Схід. Однак після втручання Кремля, який вважав військового занадто лояльним до Києва, саме Віткофф поступово взяв на себе всі контакти з РФ, а Келлога відтіснили на другий план.

Видання зазначає, що вже 80 років, з кінця Другої світової війни, всі комунікації між США і Росією відбувалися крізь призму розвідувальних служб, а дипломати, задіяні в роботі, не відходили від найсуворіших протоколів ні на йоту. Однак уся вивірена система взаємин завалилася з приходом Трампа.

Як Путін зробив Віткоффа переговірником Трампа

Володимир Путін і Стів Віткофф Фото: Кремль

Після розгляду психологічних портретів чиновників з оточення Трампа Володимир Путін вирішив, що Кіт Келлог не підходить Росії як офіційний представник США в переговорах. Водночас Віткофф здався Кремлю зручною кандидатурою на роль парламентера.

Один із помічників Володимира Путіна Кирило Дмитрієв, який має тісні зв'язки як із саудитами, так і з американцями, став вселяти обом сторонам необхідність переходу Віткоффа на російсько-українське питання.

Як зазначає WSJ, сам принц Саудівської Аравії в підсумку запропонував Віткоффу переключитися на війну в Україні. При цьому Москва пообіцяла відпустити американського вчителя Марка Фогеля, який сидить у російській в'язниці за марихуану.

Перед поїздкою в Росію американські посадові особи були змушені вивчати звід спеціальних інструкцій, відомих як "Московські правила". У них було описано безліч способів, як російські спецслужби компрометують іноземців для їх подальшого вербування. Однак Віткофф відмовився від усіх інструкцій і навіть від штатного перекладача Держдепартаменту, оскільки йому сказали, що нібито Путін не потерпить сторонніх під час переговорів.

Стів Віткофф і Дональд Трамп Фото: The Guardian

Зазначається, що під час першої зустрічі глава Кремля близько трьох годин розповідав Віткоффу російську історію, таким чином оцінюючи готовність американця приймати точку зору Москви. Після цього Віткоффу передали Марка Фогеля, який загалом просидів у в'язниці чотири роки замість 14-ти, а американська сторона вирішила, що Росія виявилася "договороздатною".

Відтоді Віткофф зустрічався з Володимиром Путіним ще п'ять разів, і після кожної зустрічі лунали запевнення того, що Росія прагне миру. Цього місяця, після того як Віткофф провів уже шосту зустріч із Путіним, його відправили додому з 5 кг червоної ікри.

Нагадаємо, не найдорожчу ікру Віткофф спробував на обіді в московському ресторані перед переговорами з Путіним. Делікатес нібито справив незабутнє враження на спецпосланця Трампа.