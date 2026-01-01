"Совсем непросто": Зеленский объяснил, как удалось наладить отношения с Трампом (видео)

Украине было очень сложно наладить отношения с администрацией президента США Дональда Трампа, однако это таки удалось сделать.

Украине удалось отстоять свое право голоса, заявил в новогоднем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

"Скажу честно: было совсем непросто добиться такого изменения градуса в отношениях Украины и Соединенных Штатов. От первого Овального кабинета и всех "острых углов" в нем до разговора в Мар-а-Лаго, который показал факт: без Украины ничего не получится", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украине удалось отстоять свое право голоса.

"Все видят, что Украина уважает себя, и поэтому они уважают нашу страну", — отметил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что самым большим доказательством этих слов являются семь встреч с Дональдом Трампом.

"В какой бы точке мира мы не виделись: Вашингтон, Нью-Йорк, Гаага, Ватикан — президент США всегда вспоминает о нашем народе, говорит о том, как смело украинцы сражаются. И для всего мира такое упоминание об украинцах стало обязательным. И это счастье — счастье такое слышать, это гордость — быть президентом такого народа", — подчеркнул Зеленский.

