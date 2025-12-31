Во время переговоров с Зеленским Трамп звонил бывшей "Мисс Украина", – СМИ

Оказалось, что президент США во время переговоров с президентом Владимиром Зеленским в Белом доме в августе неожиданно созвонился с Александрой Николаенко, бывшей "Мисс Украина", и организовал ее разговор с украинским лидером.

Как описывают собеседники издания, разговор состоялся после того, как Зеленский вместе с несколькими европейскими лидерами прибыл в Вашингтон 18 августа, после встречи Трампа и Путина на Аляске, с целью убедить президента США в опасности уступок России, пишет The New York Times.

В определенный момент Трамп заметил своим помощникам, что когда он был владельцем конкурса "Мисс Вселенная", украинские конкурсантки часто были самыми красивыми, поэтому он воскликнул: "Украинские женщины очень красивы".

Александра Николаенко замужем за другом Трампа Филом Раффином

"Я знаю, я женился на одной из них", – ответил на это Зеленский.

Трамп объяснил, что его старый друг, магнат из Лас-Вегаса Фил Раффин, женился на бывшей "Мисс Украина" Александре Николаенко, а сам президент познакомился с ней на конкурсе "Мисс Вселенная". Поэтому он позвонил Раффину, который передал трубку своей жене, а Трамп сделал то же самое для Зеленского, и в течение следующих 10–15 минут в комнате воцарилась тишина, пока президент Украины и королева красоты разговаривали на украинском.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский Фото: Офис Президента Украины

"Можно было почувствовать, как изменилась атмосфера в комнате, – сказал чиновник, который был там присутствовал. – Температура упала. Все смеялись. Это создало человеческую связь. Это было что-то вроде слияния мыслей. Это сделало Зеленского более человечным для Трампа".

Месяц спустя, в Нью-Йорке на открытии Генеральной Ассамблеи ООН, Трамп назвал Зеленского "великим человеком", который "ведет адскую борьбу".

Напомним, Дональд Трамп и Владимир Зеленский встречались 28 декабря в имении американского президента в Мар-а-Лаго.

После этого в России неожиданно заговорили про атаку на резиденцию Путина, не предоставив никаких доказательств. В Украине прямо заявили, что в Кремле врут об атаке, чтобы сорвать мирные переговоры.