Під час переговорів із Зеленським Трамп телефонував колишній "Міс Україна", — ЗМІ

Виявилося, що президент США під час переговорів із президентом Володимиром Зеленським у Білому домі в серпні несподівано зателефонував Олександрі Ніколаєнко, колишній "Міс Україна", і організував її розмову з українським лідером.

Як описують співрозмовники видання, розмова відбулася після того, як Зеленський разом із кількома європейськими лідерами прибув до Вашингтона 18 серпня, після зустрічі Трампа і Путіна на Алясці, з метою переконати президента США в небезпеці поступок Росії, пише The New York Times.

У певний момент Трамп зауважив своїм помічникам, що коли він був власником конкурсу "Міс Всесвіт", українські конкурсантки часто були найгарнішими, тож він вигукнув: "Українські жінки дуже красиві".

Олександра Ніколаєнко одружена з другом Трампа Філом Раффіном

"Я знаю, я одружився з однією з них", — відповів на це Зеленський.

Трамп пояснив, що його старий друг, магнат із Лас-Вегаса Філ Раффін, одружився з колишньою "Міс Україна" Олександрою Ніколаєнко, а сам президент познайомився з нею на конкурсі "Міс Всесвіт". Тож він зателефонував Раффіну, який передав слухавку своїй дружині, а Трамп зробив те саме для Зеленського, і впродовж наступних 10-15 хвилин у кімнаті запанувала тиша, доки президент України та королева краси розмовляли українською.

Дональд Трамп і Володимир Зеленський Фото: Офис Президента Украины

"Можна було відчути, як змінилася атмосфера в кімнаті, — сказав чиновник, який був там присутній. — Температура впала. Усі сміялися. Це створило людський зв'язок. Це було щось на кшталт злиття думок. Це зробило Зеленського більш людяним для Трампа".

Через місяць, у Нью-Йорку на відкритті Генеральної Асамблеї ООН, Трамп назвав Зеленського "великою людиною", яка "веде пекельну боротьбу".

Нагадаємо, Дональд Трамп і Володимир Зеленський зустрічалися 28 грудня в маєтку американського президента в Мар-а-Лаго.

Після цього в Росії несподівано заговорили про атаку на резиденцію Путіна, не надавши жодних доказів. В Україні прямо заявили, що в Кремлі брешуть про атаку, щоб зірвати мирні переговори.