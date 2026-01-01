"Зовсім непросто": Зеленський пояснив, як вдалось налагодити стосунки з Трампом (відео)

Україні було дуже складно налагодити стосунки з адміністрацією президента США Дональда Трампа, проте це таки вдалось зробити.

Україні вдалось відстояти своє право голосу, заявив у новорічному зверненні президент України Володимир Зеленський.

"Скажу чесно: було зовсім непросто домогтися такої зміни градуса у відносинах України та Сполучених Штатів. Від першого Овального кабінету і всіх "гострих кутів" у ньому до розмови в Мар-а-Лаго, яка показала факт: без України нічого не вийде", — сказав Зеленський.

Він підкреслив, що Україні вдалося відстояти своє право голосу.

"Усі бачать, що Україна поважає себе, і тому вони поважають нашу країну", — зазначив Зеленський.

Президент України підкреслив, що найбільшим доказом цих слів є сім зустрічей з Дональдом Трампом.

Відео дня

"У якій би точці світу ми не бачилися: Вашингтон, Нью-Йорк, Гаага, Ватикан — президент США завжди згадує про наш народ, говорить про те, як сміливо українці б'ються. І для всього світу така згадка про українців стала обов'язковою. І це щастя — щастя таке чути, це гордість — бути президентом такого народу", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, у новорічну ніч Володимир Зеленський підбив підсумки чергового непростого для України року.

Фокус також писав про те, що під час переговорів із Зеленським Трамп телефонував колишній "Міс Україна".