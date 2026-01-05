Только 8% доверия: в Раде объяснили, почему украинцы не готовы к проведению онлайн выборов

В Украине идея голосования онлайн или по почте пока не находит поддержки в обществе. К примеру, социологические исследования показывают, что доверие к таким форматам крайне низкое, а большинство граждан не готовы рассматривать их как безопасную альтернативу традиционным выборам.

Об этом в эфире "Ранок.LIVE" рассказала председатель парламентского комитета по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления Елена Шуляк. По ее словам, специальные опросы проводились при участии международных партнеров и касались именно восприятия украинцами дистанционных способов голосования — как онлайн, так и по почте.

Результаты этих исследований оказались показательными, в частности меньше всего доверия люди проявляют к голосованию по почте. В частности, подобный формат поддерживают лишь около 8% граждан. Зато ситуация с онлайн-выборами ненамного лучше — доля сторонников цифрового волеизъявления также остается малой. И причиной этого недоверия, по словам чиновницы, является не только страх кибератак, но и к способности государства гарантировать честность и тайну голосования.

"На сегодня очень такой низкий уровень доверия общества и к голосованию онлайн, и к голосованию по почте. Мне кажется, к голосованию по почте только там доверяют 8%, по онлайн-выборам также этот процент людей небольшой", — сообщила нардеп.

В то же время парламентарий отметила, что как альтернативный инструмент теоретически может рассматриваться формат мобильных избирательных участков. По аналогии с мобильными ЦПАУ или мобильными центрами социальной защиты, такая модель возможна лишь при условии полного соблюдения стандартов прозрачности и безопасности избирательного процесса.

"У нас есть мобильные ЦНАПы, у нас есть мобильные центры социальной защиты. Я думаю, если этот мобильный избирательный участок сможет соответствовать всем правилам проведения честных демократических выборов — то почему и нет, если это все будет обеспечено", — пояснила журналистам Шуляк.

Однако она предостерегла, что мобильные участки возможны только в условиях полного контроля. Если же пункт голосования с бюллетенями передвигается без прозрачного маршрута и надлежащего надзора, такие форматы создают слишком высокие риски злоупотреблений и не могут быть разрешены.

Для сравнения чиновница привела пример Эстонии — страны, которую часто называют образцом цифровой демократии. По ее словам, в этой стране более половины граждан голосуют онлайн, однако к такому формату государство шло четверть века.

"К пути голосования онлайн Эстония шла 25 лет. Она делала там и улучшение системы... Потому что когда мы говорим о выборах онлайн, именно такой главный вопрос — даже не вмешательство, а возможности идентификации личности, все возможности, связанные с тайной голосования", — отметила нардеп.

Напомним, что Кремль использует тему выборов в Украине как инструмент затягивания войны и выдвигает условия, которые фактически делают их проведение невозможным.

Также Фокус писал, что Верховная Рада рассматривает вероятность того, что в Украине состоятся выборы, однако их проведение в 90-дневный срок возможно только после полного прекращения огня.