Дело о государственной измене: Нестора Шуфрича могут выпустить под залог, — адвокат

Народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Нестора Шуфрича обвиняют в государственной измене, работе на агентурную сеть ФСБ и ведении подрывной деятельности в информационной сфере. С 2023 года он находится в СИЗО, но теперь получил возможность выйти из-под стражи под залог.

"Есть постановление Киевского апелляционного суда от 6 января. Действительно приняли решение, что к мере пресечения, в виде содержания под стражей, внесли альтернативу с внесением залога в 33 миллиона 280 тысяч гривен. Когда клиент внесет эти деньги, он имеет право выйти под залог", — рассказал в комментарии "Телеграфу" адвокат Шуфрича Виктор Карпенко.

По его словам, пока неизвестно, будет ли внесена эта сумма и когда. Юрист подчеркнул, что решение было принято только во вторник, "а сумма не маленькая".

Сын депутата Александр Шуфрич сообщил журналистам, что служит на фронте и не может посещать суды отца. Однако он убежден, что залог внесут. По его словам, у Нестора "есть достаточно людей, которые были готовы за него поручиться".

"Соратники по партии брали его на поруки, среди них есть задекларированные долларовые миллионеры. И если они проявят политическую солидарность, наверное, они внесут за него залог. Так, я думаю, сделал бы он по отношению к ним. Мой отец всегда старался заступаться за своих соратников", — пояснил Александр.

Сын считает, что политика слишком долго держат в СИЗО. Он отметил, что если суд будет продолжаться, пусть отец "ходит на него из дома".

"Два с половиной года быть в СИЗО, это слишком долго по всем абсолютно правовым нормам. Поэтому такое решение достаточно логично", — добавил Александр.

Другие защитники Шуфрича отказались комментировать ход дела.

Напомним, нардепа Нестора Шуфрича задержали еще в сентябре 2023 года. Журналист Юрий Бутусов передавал, что к нему домой в село Козин Киевской области наведались сотрудники Службы безопасности Украины.

Через год дело против Шуфрича передали в суд. По данным следствия, он выступал в СМИ с поддержкой пророссийских идей, активно сотрудничал с обвиняемым в госизмене экс-секретарем СНБО Владимиром Сивковичем по подрывной деятельности в ущерб безопасности Украины, подавал депутатские запросы и обращения с целью осложнения международных отношений и дискредитации руководства Украины, а также оплатил более 648,7 тыс. рублей Росгвардии.