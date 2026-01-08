Справа про державну зраду: Нестора Шуфрича можуть випустити під заставу, — адвокат

Народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича звинувачують у державній зраді, роботі на агентурну мережу ФСБ та веденні підривної діяльності в інформаційній сфері. З 2023 року він перебуває у СІЗО, але тепер отримав можливість вийти з-під варти під заставу.

"Є ухвала Київського апеляційного суду від 6 січня. Дійсно прийняли рішення, що до запобіжного заходу, у вигляді тримання під вартою, внесли альтернативу з внесенням застави в 33 мільйони 280 тисяч гривень. Коли клієнт внесе ці гроші, він має право вийти під заставу", — розповів у коментарі "Телеграфу" адвокат Шуфрича Віктор Карпенко.

З його слів, наразі невідомо, чи буде внесена ця сума і коли. Юрист підкреслив, що рішення було ухвалене лише у вівторок, "а сума не маленька".

Син депутата Олександр Шуфрич повідомив журналістам, що служить на фронті і не може відвідувати суди батька. Однак він переконаний, що заставу внесуть. З його слів, у Нестора "є достатньо людей, які були готові за нього поручитися".

Відео дня

"Соратники по партії брали його на поруки, серед них є задекларовані доларові мільйонери. І якщо вони проявлять політичну солідарність, напевно, вони внесуть за нього заставу. Так, я думаю, зробив би він по відношенню до них. Мій батько завжди намагався заступатися за своїх соратників", — пояснив Олександр.

Син вважає, що політика надто довго тримають в СІЗО. Він зауважив, що якщо суд триватиме, нехай батько "ходить на нього з дому".

"Два з половиною роки бути в СІЗО, це задовго по всім абсолютно правовим нормам. Тому таке рішення достатньо логічне", — додав Олександр.

Інші захисники Шуфрича відмовились коментувати перебіг справи.

Нагадаємо, нардепа Нестора Шуфрича затримали ще у вересні 2023 року. Журналіст Юрій Бутусов передавав, що до нього додому у село Козин Київської області навідались працівники Служби безпеки України.

Через рік справу проти Шуфрича передали до суду. За даними слідства, він виступав у ЗМІ з підтримкою проросійських ідей, активно співпрацював із обвинуваченим у держзраді екссекретарем РНБО Володимиром Сівковичем щодо підривної діяльності на шкоду безпеці України, подавав депутатські запити й звернення з метою ускладнення міжнародних відносин та дискредитації керівництва України, а також сплатив понад 648,7 тис. рублів Росгвардії.