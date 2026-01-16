"Какой-то полный бред": Галущенко рассказал о связях с фигурантами дела "Мидас" и покушении на себя

Бывший министр энергетики и министр юстиции Герман Галущенко знаком с Тимуром Миндичем, поскольку их дети были одноклассниками. В то же время Игорь Миронюк ("Рокет") никогда не был советником Галущенко, а лишь оказывал юридические услуги как адвокат.

В деле о хищениях в "Энергоатоме" Галущенко проходит как свидетель и уже один раз был на допросе, заявил сам Галущенко во время заседания временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционной политики и прав человека во время действия военного положения.

Экс-министр подтвердил, что знаком с Миндичем ориентировочно с 2017-2018 годов, ведь их дети ходили в один класс.

"Общались, но я не скажу, что близко", — пояснил Галущенко.

Последний раз они якобы виделись примерно в июле-августе прошлого года, тогда никаких дел не обсуждали.

Галущенко также заявил, что Миндич не оказывал на него влияния как на министра энергетики.

"Относительно второго пассажа, что меня нужно было защищать перед президентом, — это вообще какой-то полный бред. Потому что когда началась большая война, тут я в соседнем доме жил почти круглосуточно и с президентом был на связи через день или каждый день", — отметил Галущенко.

С бывшим заместителем главы Офиса президента Ростиславом Шурмой, у которого в сентябре НАБУ тоже проводило обыски, Галущенко имел "сложные отношения", хотя считает его "очень грамотным человеком". Они спорили по работе. Шурма отвечал за экономический блок работы ОПУ, и у них с Галущенко были разногласия — например, о распределении генерации — на что ставить: на увеличение крупных генерирующих мощностей или на распределенную генерацию.

С экс-главой ОПУ Андреем Ермаком Галущенко имел "рабочие" отношения, как и с президентом Зеленским и экс-главой "Энергоатома" Петром Котиным.

Он на ВСК подтвердил, что продвигал идею с болгарскими генераторами для Хмельницкой АЭС, и сказал, что "это те же реакторы, которые сегодня эксплуатируются в Украине".

Галущенко отметил, что написал заявление об увольнении с должности министра юстиции из-за репутационных потерь, потому что, по его словам, уже само понятие "фигурант" в деле "Мидас" "несло очень много негатива", даже несмотря на то, что у него нет подозрения. Он добавил, что никогда не держался за должность в правительстве.

Галущенко не предлагал Светлану Гринчук на должность министра энергетики, но о ней спрашивала нынешняя премьер-министр Юлия Свириденко. Она же предложила Галущенко перейти из Минэнерго в Минюст.

Кроме того, Галущенко рассказал о покушении на себя в феврале 2022 года. Поэтому ему назначили охрану, он проживал в разных местах, в частности в доме, который связывают с Виталием Захарченко, экс-министром внутренних дел времен Виктора Януковича. Об этой связи Галущенко якобы узнал только из медиа.

Экс-министр подтвердил, что его процессуальный статус в деле о коррупции в энергетике — свидетель. Он был на допросе один раз.

Напомним, 15 января бывшая министр энергетики Светлана Гринчук на заседании ВСК заявила, что ее права человека были грубо нарушены, и она больше не хочет находиться в украинской политике.