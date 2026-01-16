"Якась повна маячня": Галущенко розповів про зв'язки з фігурантами справи "Мідас" та замах на себе

Колишній міністр енергетики та міністр юстиції Герман Галущенко знайомий з Тимуром Міндічем, оскільки їхні діти були однокласниками. Водночас Ігор Миронюк ("Рокет") ніколи не був радником Галущенка, а лише надавав юридичні послуги як адвокат.

У справі щодо розкрадання в "Енергоатомі" Галущенко проходить як свідок та вже один раз був на допиті, заявив сам Галущенко під час засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційної політики та прав людини під час дії воєнного стану.

Ексміністр підтвердив, що знайомий із Міндічем орієнтовно з 2017-2018 років, адже їхні діти ходили в один клас.

"Спілкувалися, але я не скажу, що близько", — пояснив Галущенко.

Востаннє вони нібито бачилися приблизно в липні-серпні минулого року, тоді жодних справ не обговорювали.

Відео дня

Галущенко також заявив, що Міндіч не здійснював на нього впливу як на міністра енергетики.

"Стосовно другого пасажу, що мене потрібно було захищати перед президентом, — це взагалі якась повна маячня. Тому що коли почалася велика війна, отут я в сусідньому будинку жив майже цілодобово і з президентом був на зв'язку через день або кожен день", — зазначив Галущенко.

Із колишнім заступником голови Офісу президента Ростиславом Шурмою, в якого у вересні НАБУ теж проводило обшуки, Галущенко мав "складні відносини", хоча вважає його "дуже грамотною людиною". Вони сперечалися по роботі. Шурма відповідав за економічний блок роботи ОПУ, і в них з Галущенком були розбіжні погляди — наприклад, про розподілення генерації — на що ставити: на збільшення великих генерувальних потужностей чи на розподілену генерацію.

З ексочільником ОПУ Андрієм Єрмаком Галущенко мав "робочі" стосунки, як і з президентом Зеленським та ексголовою "Енергоатома" Петром Котіним.

Він на ТСК підтвердив, що просував ідею з болгарськими генераторами для Хмельницької АЕС, і сказав, що "це ті самі реактори, які сьогодні експлуатуються в Україні".

Галущенко зазначив, що написав заяву про звільнення з посади міністра юстиції через репутаційні втрати, бо, за його словами, вже саме поняття "фігурант" у справі "Мідас" "несло дуже багато негативу", навіть попри те, що в нього нема підозри. Він додав, що ніколи не тримався за посаду в уряді.

Галущенко не пропонував Світлану Гринчук на посаду міністерки енергетики, але про неї запитувала теперішня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Вона ж запропонувала Галущенку перейти з Міненерго у Мін’юст.

Крім того, Галущенко розповів про замах на себе у лютому 2022 році. Тому йому призначили охорону, він проживав у різних місцях, зокрема в будинку, який пов'язують із Віталієм Захарченком, ексміністром внутрішніх справ часів Віктора Януковича. Про цей зв'язок Галущенко нібито дізнався лише з медіа.

Ексміністр підтвердив, що його процесуальний статус у справі про корупцію в енергетиці — свідок. Він був на допиті один раз.

Нагадаємо, 15 січня колишня міністерка енергетики Світлана Гринчук на засіданні ТСК заявила, що її права людини було грубо порушено, і вона більше не хоче перебувати в українській політиці.