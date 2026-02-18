"Формально все чисто": как работают грязные политические технологии, которые выглядят легально

Политическая грязь давно перестала быть прямолинейной. Она больше не выглядит как компромат или очевидная атака. Украинский избиратель за последние годы слишком хорошо научился распознавать грубые манипуляции. Поэтому современные кампании работают тоньше — с сомнениями, с фоном, с ощущениями, которые сложно зафиксировать юридически, но легко почувствовать эмоционально.

В каждой избирательной кампании рано или поздно появляется фраза: "Формально здесь все чисто". В практике украинских штабов это почти всегда означает, что речь идет о технологиях, которые не нарушают закон, но влияют на выбор значительно сильнее, чем любые прямые манипуляции. Именно такие инструменты сегодня являются наиболее эффективными — и в то же время наименее заметными для избирателя.

Технология сомнения

Одна из самых распространенных и действенных технологий — создание сомнения без прямого обвинения. Избирателю не говорят, что кандидат виноват. Ему последовательно демонстрируют, что есть повод насторожиться.

На практике это выглядит вполне прилично и даже профессионально.

Это может быть якобы независимое расследование без четких выводов, которое не утверждает ничего прямо, но оставляет много вопросов.

Или серия экспертных комментариев с формулировкой "вопросы остаются", где ни один спикер не берет на себя ответственность за вывод, но все вместе формируют нужную рамку восприятия.

Важно

Черное зеркало: как будут использовать ИИ на выборах в Украине

Или утечка информации, которая не доказывает вину, но создает ощущение опасности и риска.

Формально в такой конструкции нет нарушений. Никто никого не обвиняет. Факты не опровергаются и не подтверждаются. Но доверие начинает разрушаться. Именно в этом и заключается сила легальных грязных технологий: они не убеждают, а подтачивают уверенность.

В украинских кампаниях эту технологию часто используют через формально нейтральные медиаматериалы или "экспертные" комментарии. Это могут быть публикации о "непрозрачной биографии", "странных решениях в прошлом", "связях, которые стоит проверить". Ни одна из таких историй сама по себе не является критической. Но они формируют фон, в котором кандидат начинает ассоциироваться с риском.

Именно так в разные годы работали кампании против кандидатов на местных и парламентских выборах: не через доказательство вины, а через постепенное подрывание уверенности избирателя.

Осадок вместо доказательств

Современная грязная кампания редко пытается что-то доказать. Ее задача — оставить осадок. Для этого используют серию мелких информационных поводов, разнесенных во времени и по разным площадкам.

В украинском контексте это хорошо видно на местных выборах, где региональные медиа играют ключевую роль. Серия материалов о "противоречивых решениях", "конфликтах с обществом", "неоднозначных кадровых назначениях" создает ощущение постоянной проблемности кандидата.

Даже если каждый отдельный эпизод не имеет серьезных последствий, вместе они формируют устойчивый негативный образ.

В какой-то момент кандидат уже не борется за повестку дня. Он лишь реагирует.

Информационный шум как стратегия

Еще один легальный, но грязный инструмент — создание постоянного информационного шума. Кампания не концентрируется на одной теме, а навязывает меняющуюся повестку дня.

В Украине эту технологию активно используют через социальные сети и анонимные Телеграм-каналы. Пока штаб пытается объяснить одну историю, появляется другая — менее важная, но эмоциональная. Затем еще одна. В результате кандидат постоянно находится в режиме защиты, а избиратель перестает различать, где действительно важно, а где нет.

Это не выглядит как атака. Это выглядит как "бурная информационная жизнь". Но именно в такой среде лучше всего работают манипуляции.

Сепарация: свои и чужие

Отдельной технологией, которая формально не нарушает правил, но существенно меняет логику кампании, является сепарация. Ее суть заключается не в убеждении всего электората, а в четком отделении "своих" от "чужих".

В украинских кампаниях это часто выглядит как разделение на "настоящих патриотов" и "тех, кто не до конца понимает ситуацию", на "ответственных граждан" и "популистов", на "тех, кто держит страну", и "тех, кто мешает". Формально — никаких обид. Фактически — значительная часть избирателей автоматически выпадает из круга "своих".

В такой модели убеждать больше не нужно. Нужно лишь мобилизовать собственную группу и снизить легитимность альтернативного выбора.

Почему "черные" и "серые" технологии сложно опровергнуть

Главная проблема таких технологий в том, что их почти невозможно опровергнуть классическими инструментами. Здесь нет одного фейка или одного факта, который можно легко проверить. Есть только рамка восприятия.

В украинских кампаниях это хорошо знакомо: любая попытка объяснить или опровергнуть "общие сомнения" часто выглядит как оправдание. А оправдания в политике работают против того, кто их озвучивает.

Почему эти технологии становятся нормой?

Они эффективны, относительно дешевы и безопасны для заказчика. Они позволяют влиять на выбор, не нарушая формальных границ и не оставляя очевидных следов. В условиях войны, высокого эмоционального напряжения и информационного переутомления украинского общества именно такие технологии становятся особенно действенными.

Поэтому вывод очевиден — современные выборы в Украине все реже проигрывают из-за прямых нарушений или фальсификаций. Значительно чаще проигрывают из-за постепенной потери доверия.

Это доверие не исчезает мгновенно. Оно стирается мелкими сомнениями, повторяющимися намеками и постоянным шумом.

Самые грязные технологии сегодня — это те, которые выглядят вполне нормально. Именно поэтому их трудно заметить в моменте и еще труднее остановить. И именно они все чаще определяют результат еще до того, как избиратель осознает, что сделал свой выбор.