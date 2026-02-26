Николай Тищенко присоединился к бывшим ОПЗЖ: что известно

Сейчас беспартийный народный депутат Николай Тищенко вошел в состав депутатской группы "Восстановление Украины" в Верховной Раде.

Об этом политическом демарше сообщили первый заместитель спикера парламента Александр Корниенко на заседании 26 февраля и нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

"Согласно поданному заявлению и в соответствии с частью третьей статьи 60 регламента Верховной Рады Украины, сообщаю о вхождении народного депутата Украины Тищенко Николая Николаевича в состав депутатской группы "Восстановление Украины" в Верховной Раде Украины 9 созыва", — сообщил Корниенко во время прямой трансляции из Рады.

Впоследствии Ярослав Железняк объяснил, что из-за осуждения народного депутата Анатолия Гунько состав этой группы депутатов сократился до 16-ти человек, что грозило ей распадом.

"Коля Тищенко вошел в группу "Восстановление Украины". Из-за осуждения Гунько у них уменьшился состав до 16-ти человек, и поэтому чтобы группа дальше существовала надо был 17-ый... Коля", — написал Железняк.

Пост Ярослава Железняка Фото: Скриншот

Напомним, депутатская группа "Восстановление Украины" появилась в мае 2022 года на фоне роспуска фракции ОПЗЖ в парламенте. Деятельность этой пророссийской политсилы в Украине запрещена на судебном уровне.

Вместо фракции ОПЗЖ в парламенте создали две депутатские группы. Первая — "Платформа за жизнь и мир" во главе с Юрием Бойко. Вторая — "Восстановление Украины" во главе с Игорем Абрамовичем.

Напомним, в 2023 году Николая Тищенко исключили из партии "Слуга народа" и сняли с должности заместителя председателя фракции. Это произошло после его поездки в Таиланд на "встречу с избирателями".

После скандала с избиением бывшего военного Дмитрия Павлова в Днепре Николай Тищенко заявлял, что готов сложить мандат депутата, но выдвинул несколько условий.