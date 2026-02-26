Микола Тищенко приєднався до колишніх ОПЗЖ: що відомо

Наразі безпартійний народний депутат Микола Тищенко увійшов до складу депутатської групи "Відновлення України" у Верховній Раді.

Про цей політичний демарш повідомили перший заступник спікера парламенту Олександр Корнієнко на засіданні 26 лютого та нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

"Згідно з поданою заявою та відповідно до частини третьої статті 60 регламенту Верховної Ради України, повідомляю про входження народного депутата України Тищенка Миколи Миколайовича до складу депутатської групи "Відновлення України" у Верховній Раді України 9 скликання", — повідомив Корнієнко під час прямої трансляції з Ради.

Згодом Ярослав Железняк пояснив, що через засудження народного депутата Анатолія Гунька склад цієї групи депутатів скоротився до 16-ти осіб, що загрожувало їй розпадом.

"Коля Тищенко увійшов у групу "Відновлення України". Через засудження Гунька у них зменшився склад до 16-ти осіб, і тому щоб група далі існувала треба був 17-ий… Коля", — написав Железняк.

Пост Ярослава Железняка Фото: Скріншот

Нагадаємо, депутатська група "Відновлення України" з'явилась у травні 2022 року на тлі розпуску фракції ОПЗЖ у парламенті. Діяльність цієї проросійської політсили в Україні заборонено на судовому рівні.

Замість фракції ОПЗЖ у парламенті створили дві депутатські групи. Перша – "Платформа за життя та мир" на чолі з Юрієм Бойком. Друга – "Відновлення України" на чолі з Ігорем Абрамовичем.

Нагадаємо, у 2023 році Миколу Тищенка виключили з партії "Слуга народу" та зняли з посади заступника голови фракції. Це сталося після його поїздки до Таїланду на "зустріч з виборцями".

Після скандалу з побиттям колишнього військового Дмитра Павлова у Дніпрі Микола Тищенко заявляв, що готовий скласти мандат депутата, але висунув кілька умов.