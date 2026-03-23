"Это его выбор": Зеленский рассказал о желании 13-летнего сына стать военным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал новые подробности о 21-летней дочери Александре и 13-летнем сыне Кирилле, их увлечениях и редких встречах с семьей.

Глава государства признался что жизнь его детей, которые остаются в Украине и взрослеют во время войны, изменилась. Из-за своего напряженного графика он редко видит родных. О своей семье политик рассказал в интервью для BBC.

По его словам, дочь Александра учится в университете и уже совсем скоро получит диплом. Владимир Зеленский признался, что гордится дочерью и следит за изменениями в ее жизни.

"Дочке уже 21 год. Она уже не ребенок. Я очень ее люблю. Характер есть. То есть есть есть личность. Это круто. Она уже скоро закончит университет. Но тем не менее, я вижу, чем она занимается, что она любит, какой у нее вкус.", — поделился он.

Каждая встреча с женой и детьми, по его словам, особенная, но, к сожалению, кратковременная. Президент поделился, что больше всего переживает за сына, ведь ему сейчас важно иметь отца рядом.

"Все мои встречи с моей женой и моими детьми — это прекрасные, но пока что это прекрасные фотографии, прекрасные моменты, потому что времени нет. Ну а сыну нужен отец", — признался Зеленский.

Также Владимир Зеленский рассказал о планах 13-летнего сына стать военным. Ведь известно, что такие мысли у него были в начале полномасштабного вторжения РФ. По словам украинского президента, решение, кем должен быть его сын исключительно остается за ним.

"Это его выбор, кем быть. Для меня главное, чтобы он был в Украине", — отметил глава государства.

Напомним, что первая леди Елена Зеленская рассказала о рабочем дне своего мужа. По ее словам, Владимир Зеленский ежедневно живет в состоянии постоянного напряжения из-за войны, и это заметно отразилось на его внешности и эмоциональном состоянии. Как рассказала первая леди, рабочий день ее мужа начинается около 3-4 утра, когда ему начинают поступать сообщения с фронта. А еще он часто пьет черный кофе без сахара, чтобы поддерживать энергию в течение насыщенного дня.

