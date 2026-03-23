"Це його вибір": Зеленський розповів про бажання 13-річного сина стати військовим

Президент України Володимир Зеленський розповів нові подробиці про 21-річну доньку Олександру та 13-річного сина Кирила, їх захоплення та рідкісні зустрічі з родиною.

Глава держави зізнався що життя його дітей, які залишаються в Україні та дорослішають під час війни, змінилося. Через свій напружений графік він рідко бачить рідних. Про свої сім'ю політик розповів в інтерв’ю для BBC.

За його словами, донька Олександра навчається в університеті та вже зовсім скоро отримає диплом. Володимир Зеленський зізнався, що пишається донькою та стежить за змінами в її житті.

"Доньці вже 21 рік. Вона вже не дитина. Я дуже її люблю. Характер є. Тобто є особистість. Це круто. Вона вже скоро закінчить університет. Але тим не менш, я бачу, чим вона займається, що вона любить, який у неї смак.", — поділився він.

Кожна зустріч з дружиною та дітьми, за його словами, особлива, але, на жаль, короткотривала. Президент поділився, що найбільше переживає за сина, адже йому зараз важливо мати батька поруч.

"Всі мої зустрічі з моєю дружиною і моїми дітьми — це прекрасні, але поки що це прекрасні фотографії, прекрасні моменти, тому що часу немає. Ну а сину потрібен батько", — зізнався Зеленський.

Також Володимир Зеленський розповів про плани 13-річного сина стати військовим. Адже відомо, що такі думки у нього були на початку повномасштабного вторгнення РФ. За словами українського президента, рішення, ким має бути його син виключно лишається за ним.

"Це його вибір, ким бути. Для мене головне, щоб він був в Україні", — зазначив глава держави.

Нагадаємо, що перша леді Олена Зеленська розповіла про робочий день свого чоловіка. За її словами, Володимир Зеленський щодня живе у стані постійного напруження через війну, і це помітно відобразилося на його зовнішності та емоційному стані. Як розповіла перша леді, робочий день її чоловіка починається близько 3–4 ранку, коли йому починають надходити повідомлення з фронту. А ще він часто п’є чорну каву без цукру, щоб підтримувати енергію протягом насиченого дня.

