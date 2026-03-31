"Ребята, копайте окопы": Кулеба рассказал, как Нуланд предупреждала Украину в 2021 году о вторжении РФ

Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, как в сентябре 2021 года тогдашняя заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Америки Виктория Нуланд прямо сказала ему и Ермаку о неизбежности вторжения России.

Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону. Дипломат рассказал, что представительница Белого дома прямо им сказала, что надо "копать окопы", потому что Путин нападет, но в это не верил никто в мире, кроме США. Также политик вспомнил, что конкретных данных тогда в США Украине не сообщили.

Но, по его словам, точной даты нападения РФ не знали даже в США. Тогда в Киеве решили собрать больше информации и обратились к своим партнерам в Европе, но там сказали, что "ничего не будет".

"Пришла Виктория и говорит: "Ну что, ребята, копайте окопы". Шок. Мы вышли. Спокойно поговорили и решили: если происходит что-то такое, это нельзя скрывать. Значит, кто-то еще должен об этом знать. Нужно поговорить с европейцами — видят ли они то же самое. Президент сказал: сидим спокойно, собираем информацию, делаем выводы. Мы обратились к европейцам. Европейцы сказали: "Да вы что, какая война, ничего не будет, это какие-то интриги американцев. Спокойно, ребята, главное — не провоцируйте Россию", — рассказал Кулеба.

По его словам, Великобритания и Канада только в конце 2021 года поддержали оценку США, что будет война. Кулеба считает, что последние две "сделали это скорее из англосаксонской солидарности, а не потому, что что-то там узнали".

