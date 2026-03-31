"Хлопці, копайте окопи": Кулеба розповів, як Нуланд попереджала Україну у 2021 році про вторгнення РФ

Колишній очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, як у вересні 2021 року тодішня заступниця держсекретаря Сполучених Штатів Америки Вікторія Нуланд прямо сказала йому та Єрмаку про неминучість вторгнення Росії.

Про це він розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону. Дипломат розповів, що представниця Білого дому прямо їм сказала, що треба "копати окопи", бо Путін нападе, але у це не вірив ніхто у світі, крім США. Також політик пригадав, що конкретних даних тоді у США Україні не повідомили.

Але, за його словами, точної дати нападу РФ не знали навіть у США. Тоді у Києві вирішили зібрати більше інформації та звернулися до своїх партнерів у Європі, але там сказали, що "нічого не буде".

"Прийшла Вікторія і каже: "Ну що, хлопці, копайте окопи". Шок. Ми вийшли. Спокійно поговорили і вирішили: якщо відбувається щось таке, це не можна приховувати. Значить, хтось ще повинен про це знати. Потрібно поговорити з європейцями — чи бачать вони те саме. Президент сказав: сидимо спокійно, збираємо інформацію, робимо висновки. Ми звернулися до європейців. Європейці сказали: "Та ви що, яка війна, нічого не буде, це якісь інтриги американців. Спокійно, хлопці, головне — не провокуйте Росію", — розповів Кулеба.

За його словами, Велика Британія та Канада лише наприкінці 2021 року підтримали оцінку США, що буде війна. Кулеба вважає, що останні дві "зробили це скоріше з англосаксонської солідарності, а не тому, що щось там дізналися".

