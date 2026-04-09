Будет ли перемирие на Пасху: в Кремле озвучили позицию Путина

В Кремле заявили, что российский диктатор Владимир Путин пока не принимал никаких решений относительно возможного пасхального перемирия в войне против Украины. Соответствующее заявление озвучил пресс-секретарь кремлевского главы Дмитрий Песков.

"На сегодня никаких решений верховный главнокомандующий не принимал", — заявил Песков.

Пасха по православному календарю в 2026 году приходится на 12 апреля, что традиционно сопровождается ожиданиями относительно возможного временного прекращения боевых действий.

При этом в 2025 году Россия уже объявляла так называемое пасхальное перемирие, которое должно было длиться три дня — с вечера 19 апреля до полуночи 21 апреля. Впрочем, даже в период действия этой инициативы боевые действия фактически не прекращались. В частности, 19 апреля Россия осуществила атаку ударными беспилотниками.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский передал через США предложение о введении перемирия на Пасху. В Киеве заявляли о готовности прекратить огонь, однако Россия публично отказалась поддержать эту инициативу. Украинская сторона отмечает, что предложение остается в силе, несмотря на отсутствие ответа Москвы.

Ранее мы также информировали, что Украина и Россия готовят обмен военнопленными накануне Пасхи. Речь идет о масштабном гуманитарном шаге, который обсуждается параллельно с дипломатическими контактами.