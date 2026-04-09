Чи буде перемир'я на Великдень: в Кремлі озвучили позицію Путіна

У Кремлі заявили, що російський диктатор Володимир Путін наразі не ухвалював жодних рішень щодо можливого великоднього перемир’я у війні проти України. Відповідну заяву озвучив прессекретар кремлівського очільника Дмитро Пєсков.

Великдень за православним календарем у 2026 році припадає на 12 квітня, що традиційно супроводжується очікуваннями щодо можливого тимчасового припинення бойових дій.

При цьому у 2025 році Росія вже оголошувала так зване великоднє перемир’я, яке мало тривати три дні – з вечора 19 квітня до опівночі 21 квітня. Втім навіть у період дії цієї ініціативи бойові дії фактично не припинялися. Зокрема, 19 квітня Росія здійснила атаку ударними безпілотниками.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський передав через США пропозицію щодо запровадження перемир’я на Великдень. У Києві заявляли про готовність припинити вогонь, однак Росія публічно відмовилася підтримати цю ініціативу. Українська сторона наголошує, що пропозиція залишається чинною, попри відсутність відповіді Москви.

Раніше ми також інформували, що Україна та Росія готують обмін військовополоненими напередодні Великодня. Йдеться про масштабний гуманітарний крок, який обговорюється паралельно з дипломатичними контактами.