Финляндия тренирует флот у границы с РФ: к учениям присоединятся США и Германия

Военно-морские силы Финляндии с 18 по 29 мая проведут масштабные учения Narrow Waters 26-1 в Балтийском море вблизи границы с Россией. К маневрам привлекут около 3000 военных, а также подразделения из США и Германии.

Об этом сообщили на официальном сайте ВМС Финляндии.

Учения будут проходить в прибрежных районах Южной Финляндии, Архипелаговом море и Финском заливе. Основной целью станет отработка совместных морских операций в условиях северной Балтики.

В маневрах примут участие около 100 военных морской егерской роты ВМС Германии и примерно 30 морских пехотинцев Корпуса морской пехоты США. Также к учениям присоединятся Пограничная служба Финляндии, Логистическое командование Сил обороны, авиация и военные из полка Утти.

Во время учений военные будут проводить полеты над южным побережьем страны и северной частью Балтийского моря. Отдельное внимание уделят испытаниям беспилотных систем на море и в воздухе.

В ВМС Финляндии отметили, что маневры также помогут оценить подготовку срочников и резервистов перед завершением их службы. Большинство участников учений составят резервисты и персонал Сил обороны Финляндии.

Формат учений Narrow Waters появился только в 2025 году. После вступления Финляндии в НАТО страна получила возможность проводить более специализированные учения вместе с ключевыми союзниками Альянса.

Напомним, ранее помощник Владимира Путина Николай Патрушев обвинил страны Балтии и Финляндию в якобы причастности к атакам украинских дронов по территории РФ. По его словам, государства НАТО якобы предоставляют свое воздушное пространство для пролета беспилотников.

Недавно министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что украинская армия является одной из четырех сильнейших в Европе. Она также назвала ВСУ "ценным активом для НАТО" и выступила за скорейшую интеграцию Украины в Альянс.