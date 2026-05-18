Фінляндія тренує флот біля кордону з РФ: до навчань долучаться США і Німеччина

Військово-морські сили Фінляндії з 18 по 29 травня проведуть масштабні навчання Narrow Waters 26-1 у Балтійському морі поблизу кордону з Росією. До маневрів залучать близько 3000 військових, а також підрозділи зі США та Німеччини.

Про це повідомили на офіційному сайті ВМС Фінляндії.

Навчання проходитимуть у прибережних районах Південної Фінляндії, Архіпелаговому морі та Фінській затоці. Основною метою стане відпрацювання спільних морських операцій в умовах північної Балтики.

У маневрах візьмуть участь близько 100 військових морської єгерської роти ВМС Німеччини та приблизно 30 морських піхотинців Корпусу морської піхоти США. Також до навчань долучаться Прикордонна служба Фінляндії, Логістичне командування Сил оборони, авіація та військові з полку Утті.

Під час навчань військові проводитимуть польоти над південним узбережжям країни та північною частиною Балтійського моря. Окрему увагу приділять випробуванням безпілотних систем на морі та в повітрі.

У ВМС Фінляндії зазначили, що маневри також допоможуть оцінити підготовку строковиків і резервістів перед завершенням їхньої служби. Більшість учасників навчань становитимуть резервісти та персонал Сил оборони Фінляндії.

Формат навчань Narrow Waters з’явився лише у 2025 році. Після вступу Фінляндії до НАТО країна отримала можливість проводити більш спеціалізовані навчання разом із ключовими союзниками Альянсу.

Нагадаємо, раніше помічник Володимира Путіна Микола Патрушев звинуватив країни Балтії та Фінляндію у нібито причетності до атак українських дронів по території РФ. За його словами, держави НАТО буцімто надають свій повітряний простір для прольоту безпілотників.

Нещодавно міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що українська армія є однією з чотирьох найсильніших у Європі. Вона також назвала ЗСУ “цінним активом для НАТО” та виступила за якнайшвидшу інтеграцію України до Альянсу.