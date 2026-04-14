"Співучасники злочинів": в Кремлі звинуватили країни Балтії та Фінляндію у причетності до атак по РФ
Держави Балтії та Фінляндія нібито допомагають Україні завдавати ударів по російських військових цілях, надаючи свій повітряний простір для прольоту українських дронів.
Це матиме для цих країн відповідні "наслідки", заявив в інтерв'ю "Російській газеті" помічник російського диктатора Володимира Путіна Микола Патрушев.
"Вважаю, що співучасниками цих злочинів є й сусідні держави, навіть якщо українські безпілотники запускаються з палуби суден у Балтійському морі. Судіть самі. Відстань від північних кордонів України до Ленінградської області — понад тисячу чотириста кілометрів. Такий маршрут вимагає ретельного опрацювання і як мінімум згоди керівництва тих країн, над якими він проходить", — сказав Патрушев.
За його словами, мешканці Естонії нібито отримують смс-повідомлення та листівки, заздалегідь надруковані в друкарні, про можливу появу в небі безпілотників.
А Фінляндія, за твердженнями Патрушева, прямо заявила, що не вимагатиме від України припинення ударів по Ленінградській області Росії.
"Надання країнами Прибалтики та Фінляндією повітряного простору для прольоту ударних БПЛА означає пряму участь держав – членів НАТО в атаках на російську територію та інфраструктуру. З усіма висновками та наслідками", — наголосив Патрушев.
