Упали самі: вперше за час війни з РФ у Фінляндію могли залетіти українські дрони, — ЗМІ

Міністерство оборони Фінляндії повідомило про ймовірне територіальне порушення безпілотними літальними апаратами. Дрони були помічені біля міста Коувола на південному сході країни.

Зазначається, що декілька невеликих об'єктів, що повільно летять, були помічені в повітряному просторі Фінляндії над морем і на південному сході країни.

Військово-повітряні сили відстежували дрони на винищувачі F/A-18 Hornet.

Згідно з наявною інформацією, один безпілотник упав на землю на північ від Коуволи, а інший — на схід від Коуволи.

Поліція оточила ці райони для подальшого розслідування.

"Безпілотники залетіли на територію Фінляндії. Ми ставимося до цього питання дуже серйозно. Органи безпеки відреагували негайно. Розслідування інцидентів триває", — заявив міністр оборони Антті Хяккянен.

Відео дня

При цьому в розмові з виданням Yle прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив із посиланням на оборонне відомство, що принаймні один із БПЛА, який упав на фінській території, був українським.

Він зазначив, наразі загального наказу збивати безпілотники немає, і рішення про відкриття вогню ухвалюють у кожному конкретному випадку. Чиновник уточнив, що Фінляндія не збивала дрони, а вони впали самостійно.

Військові на місці падіння дронів Фото: з відкритих джерел

Видання Iltalehti повідомляє, що один із безпілотників було ідентифіковано як український дрон-камікадзе великої дальності Ан-196 "Лютий".

Bloomberg підкреслює, що це стало першим відомим випадком потрапляння безпілотників у повітряний простір Фінляндії після повномасштабного вторгнення Росії до України. Фінляндія, яка межує з Росією на відстані 1300 кілометрів, здійснює посилене спостереження у Фінській затоці, після того, як безпілотники почали атакувати російські нафтові порти на Балтійському морі. Під час таких атак кілька українських дронів відхилилися від курсу, залетівши і розбившись в Естонії, Латвії та Литві.

Тим часом видання Helsingin Sanomat повідомляє ще про один невідомий безпілотник, що лежить на тонкому льоду менш ніж за сто метрів від пляжу на березі Фінської затоки Балтійського моря в місті Еспоо. Поки невідомо, чи має відношення цей безпілотник до дронів у районі Коувола. Поліція оточила район і розслідує ситуацію.

На момент виходу матеріалу Міністерство оборони України можливе порушення повітряного простору Фінляндії українськими дронами не коментувало.

Нагадаємо, 25 березня українські дрони атакували завод "Новатек-Усть-Луга" в Ленінградській області. Генштаб підтвердив удар і розповів, що, до всього, вдалося пошкодити патрульний криголам "Пурга" біля пірсу Виборзького суднобудівного заводу.

У ніч на 27 березня дрони вдруге поспіль вдарили по порту Усть-Луга в Ленінградській області РФ.