Упали сами: впервые за время войны с РФ в Финляндию могли залететь украинские дроны, — СМИ

Министерство обороны Финляндии сообщило о предполагаемом территориальном нарушении беспилотными летательными аппаратами. Дроны были замечены возле города Коувола на юго-востоке страны.

В воскресенье утром, 29 марта, было зафиксировано нарушение границ Финляндии неизвестными беспилотниками. Об инциденте сообщило Министерство обороны страны.

Отмечается, что несколько небольших, медленно летящих объектов были замечены в воздушном пространстве Финляндии над морем и на юго-востоке страны.

Военно-воздушные силы отслеживали дроны на истребителе F/A-18 Hornet.

Согласно имеющейся информации, один беспилотник упал на землю к северу от Коуволы, а другой — к востоку от Коуволы.

Полиция оцепила районы падения дронов

Полиция оцепила эти районы для дальнейшего расследования.

"Беспилотники залетели на территорию Финляндии. Мы относимся к этому вопросу очень серьезно. Органы безопасности отреагировали незамедлительно. Расследование инцидентов продолжается", — заявил министр обороны Антти Хяккянен.

При этом в разговоре с изданием Yle премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил со ссылкой на оборонное ведомство, что по крайней мере один из БПЛА, упавший на финской территории, был украинским.

Он отметил, в настоящее время общего приказа сбивать беспилотники нет и решение об открытии огня принимается в каждом конкретном случае. Чиновник уточнил, что Финляндия не сбивала дроны, а они упали самостоятельно.

Военные на месте падения дронов

Издание Iltalehti сообщает, что один из беспилотников был идентифицирован как украинский дрон-камикадзе большой дальности Ан-196 "Лютый".

Bloomberg подчеркивает, что это стало первым известным случаем попадания беспилотников в воздушное пространство Финляндии после полномасштабного вторжения России в Украину. Финляндия, которая граничит с Россией на расстоянии 1300 километров, осуществляет усиленное наблюдение в Финском заливе, после того, как беспилотники начали атаковать российские нефтяные порты на Балтийском море. Во время таких атак несколько украинских дронов отклонились от курса, залетев и разбившись в Эстонии, Латвии и Литве.

Тем временем издание Helsingin Sanomat сообщает еще об одном неизвестном беспилотнике, лежащем на тонком льду менее чем в ста метрах от пляжа на берегу Финского залива Балтийского моря в городе Эспоо. Пока неизвестно, имеет ли отношение данный беспилотник к дронам в районе Коувола. Полиция оцепила район и расследует ситуацию.

На момент выхода материала Министерство обороны Украины возможное нарушение воздушного пространства Финляндии украинскими дронами не комментировало.

Напомним, 25 марта украинские дроны атаковали завод "Новатэк-Усть-Луга" в Ленинградской области. Генштаб подтвердил удар и рассказал, что, ко всему, удалось повредить патрульный ледокол "Пурга" у пирса Выборгского судостроительного завода.

В ночь на 27 марта дроны второй раз подряд ударили по порту Усть-Луга в Ленинградской области РФ.