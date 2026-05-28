Каллас объяснила, почему ЕС не может быть посредником в переговорах с РФ

Европейский союз не может быть посредником между Россией и Украиной в мирных переговорах, потому что защищает интересы Европы и Украины.

Об этом на пресс-конференции по завершению неформального заседания министров иностранных дел (Gymnich) в Лимасоле председательствующего в ЕС Кипра, заявила Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает "Интерфакс-Украина".

По ее словам, просьба Украины о предстоящем участии ЕС в переговорах "фактически касается того, чтобы быть чашей весов на их стороне":

"Все уступки до сих пор были с украинской стороны, но уступки также должны быть с российской стороны, то есть, мы также должны помочь им в этих переговорах, но мы не можем быть посредниками, потому что мы защищаем интересы Европы и интересы Украины, потому что Украина также находится в Европе".

В решении любых вопросов между РФ и Украиной, будь это прекращение огня или любой другой вопрос, ЕС, подчеркивает Каллас, не может быть нейтральными и посредниками, поскольку он четко на стороне Украины.

Вместе с тем она убеждена, что только от Киева и Москвы зависят предстоящие переговоры. "Потому что есть так много вопросов, которые могут решать только они, и никто другой. Поэтому могут быть страны, которые применяют эту челночную дипломатию, но в конце концов именно они должны сесть за стол переговоров по этим вопросам, которые могут решать только они", — объяснила она.

Также во время своего выступления Каллас заявила, что слишком много стран продолжают вести бизнес с Москвой, одновременно пользуясь привилегированным доступом к европейским рынкам и инвестициям.

Поэтому, уверена она Европе необходимо более эффективно использовать свои рычаги влияния в вопросах торговли, инвестиций, доступа к рынкам и партнерства:

"Именно поэтому мы также готовим новые санкции против России, чтобы оказать на нее реальное давление, чтобы она перешла от притворной готовности к переговорам к реальному участию в переговорах".

На прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио заявил, что трехсторонние переговоры США с Россией и Украиной по завершению войны в Украине пока приостановлены, потому что Соединенные Штаты Америки "не хотят проводить бесконечные встречи, если они ни к чему не приводят".

Тем временем в Кремле рассказали, при каких условиях начнутся переговоры.