Каллас пояснила, чому ЄС не може бути посередником у переговорах із РФ

Європейський союз не може бути посередником між Росією та Україною в мирних переговорах, тому що захищає інтереси Європи та України.

Про це на пресконференції по завершенню неформального засідання міністрів закордонних справ (Gymnich) у Лімасолі, де головує в ЄС Кіпр, заявила Верховна представниця Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, передає "Інтерфакс-Україна".

За її словами, прохання України про майбутню участь ЄС у переговорах "фактично стосується того, щоб бути чашею терезів на їхньому боці":

"Усі поступки досі були з українського боку, але поступки також мають бути з російського боку, тобто, ми також маємо допомогти їм у цих переговорах, але ми не можемо бути посередниками, тому що ми захищаємо інтереси Європи та інтереси України, тому що Україна також знаходиться в Європі".

Відео дня

У розв'язанні будь-яких питань між РФ і Україною, чи то припинення вогню, чи то будь-яке інше питання, ЄС, підкреслює Каллас, не може бути нейтральним і посередником, оскільки він чітко на боці України.

Водночас вона переконана, що тільки від Києва і Москви залежать майбутні переговори. "Тому що є так багато питань, які можуть вирішувати тільки вони, і ніхто інший. Тому можуть бути країни, які застосовують цю човникову дипломатію, але врешті-решт саме вони мають сісти за стіл перемовин щодо цих питань, які можуть вирішувати тільки вони", — пояснила вона.

Також під час свого виступу Каллас заявила, що надто багато країн продовжують вести бізнес із Москвою, одночасно користуючись привілейованим доступом до європейських ринків та інвестицій.

Тому, впевнена вона, Європі необхідно більш ефективно використовувати свої важелі впливу в питаннях торгівлі, інвестицій, доступу до ринків і партнерства:

"Саме тому ми також готуємо нові санкції проти Росії, щоб чинити на неї реальний тиск, щоб вона перейшла від удаваної готовності до перемовин до реальної участі в перемовинах".

Минулого тижня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що тристоронні переговори США з Росією та Україною щодо завершення війни в Україні наразі призупинено, тому що Сполучені Штати Америки "не хочуть проводити нескінченні зустрічі, якщо вони ні до чого не приводять".

Тим часом у Кремлі розповіли, за яких умов почнуться переговори.