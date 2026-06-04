"Не бойтесь выйти из войны": Зеленский обратился к Путину в открытом письме

Президент Украины написал Путину длинное письмо, в котором отметил, что россиян перестала устраивать война с Украиной, напомнил о потерях ВС РФ, бунте Пригожина, зависимости от Китая и предложил закончить войну в формате "один на один", в очередной раз предложив встречу. Ответа от Путина еще не было.

Письмо появилось на сайте Офиса президента в 21.20 4 июня 2026 года. В нем Владимир Зеленский называет Путина "президентом Российской Федерации". Фокус приводит главное из открытого письма.

Половину из 26 лет власти в России Путин провел в войне против Украины. Война является его личным выбором: войной без реальной причины, чтобы Путин не говорил о НАТО, геополитике и русском языке.

Война устраивает Путина, но не в тех случаях, когда речь идет о безопасности его резиденции на Валдае или парада в Москве: "Ваша собственная жизнь для вас ценна", — подчеркивает Зеленский.

Война дает все больше негатива России. Россиян "не устраивают" дроны и ракеты, дефицит бензина и постоянный рост цен, постоянные запреты, перспектива второй волны мобилизации и тот факт, что войне не видно конца.

Ресурсы России существенно сокращаются. У Путина не хватит денег и политической силы, чтобы и в дальнейшем покупать лояльность россиян, а Украина сделает все, чтобы мир об этом позаботился.

По словам Зеленского, только в мае российская армия потеряла более 30 тысяч убитыми и тяжело ранеными, а соотношение потерь Украины и РФ составляет примерно 1 к 5-6.

Россия не сможет захватить всю Донецкую область в этом году.

Путин не ожидал полномасштабного сопротивления от Украины и не прогнозировал, что все зайдет так далеко. Но сейчас идет пятый год полномасштабного столкновения. "Не бойтесь выйти из войны — это главное, что сейчас от вас требуется", — подчеркивает Зеленский.

Украина перенесла войну на территорию России, и чтобы с этим справиться, Путину пришлось обращаться за помощью к Северной Корее: "Вы первый правитель России, который был вынужден обращаться за помощью в Пхеньян".

Россия впервые в истории полностью зависит от Китая.

Зеленский напомнил, что против Путина выступили его же военные формирования (так называемый "бунт Пригожина" — ред). 23 июня будет очередная годовщина, и замалчивание "не сотрет из истории этот факт".

Зеленский предлагает закончить эту войну "честно, достойно и гарантировать, что не будет нового разжигания войны" в формате "между нами и вами". Зеленский предлагает встречу Путину и определить четкую дату встречи, но не в Киеве и Москве. В списке Швейцария, Турция и страны Арабского мира.

В переговорах по Украине нужно участие Европы (тех, кто действительно имеет возможность влиять на ситуацию), а США также должны быть в процессе.

Война навсегда разграничила Украину и Россию.

Линия фронта сейчас — это линия, с которой должна начаться дипломатия.

Украина готова прекратить огонь полностью — для времени, когда будут продолжаться переговоры. Мониторинг прекращения огня по линии остановки могут обеспечить Соединенные Штаты.

Украина готова к обмену военнопленными по принципу "всех на всех", и это может стать хорошим прологом к окончанию войны. Также в Украину должны вернуться гражданские и дети, которых вывезли в Россию.

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"Если вы лично в своих мыслях не придете к идее, что эту войну пора завершать, Украина продолжит бороться за свое существование. У нас будут те, кто нас поддержит... Вам придется значительно больше бороться за ваше существование — не России, а ваше личное. И это не угроза от меня или Украины. Это факты российской истории, которые вы хорошо знаете: когда Россия устает, происходят изменения", — резюмировал Зеленский и подчеркнул, что Украина "может работать на такую усталость".

Напомним, Зеленский уже предлагал Путину прямые переговоры.

Также Зеленский дал интервью Face the Nation, в котором прямо заявил, что до зимы 2026 года есть возможность начать мирные переговоры с Россией.