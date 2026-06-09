Цель была достигнута: Зеленский рассказал об эффекте от письма Путину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что достиг нужного результата после отправки открытого письма российскому лидеру Владимиру Путину. В то же время подробностей этого результата он не раскрыл.

Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам саммита Украина — NB8, сообщает "Мы Украина".

По словам президента, в течение последнего месяца он посылал письма к нескольким институтам и лидерам, в частности к ЕС, Конгрессу США, президенту США Дональду Трампу и Путину. Каждое из этих писем имело отдельную цель.

"Писая Соединенным Штатам, я действительно хотел сделать все, чтобы сместить их хотя бы немножко с Ближнего Востока к ситуации в Украине. Я не могу поделиться с вами всеми деталями, но мое государство нуждается в очень значительном количестве антибаллистических возможностей. Я получил результат, но я не могу поделиться сейчас тем, какой это был результат", — заявил Зеленский.

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Отдельно он прокомментировал письмо к Путину.

"И у меня была цель отправить письмо Путину, и я думаю, что я получил результат, который был нужен", — сказал президент.

Какого именно результата удалось достичь благодаря этому письму, Зеленский не уточнил.

Напомним, 5 июня Владимир Путин прокомментировал открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского. Российский лидер заявил, что не считает целесообразной личную встречу без предварительного согласования условий завершения войны. Он также раскритиковал публичное обращение Зеленского и выразил мнение, что Киев стремится к переговорам на уровне глав государств из-за ситуации на фронте.

Накануне, 4 июня, Зеленский опубликовал открытое письмо к Путину. В нем он написал о потерях российской армии, мятеже Евгения Пригожина, росте зависимости России от Китая и недовольстве войной среди россиян. Президент Украины также предложил завершить войну путем личных переговоров и снова призвал Путина к встрече.