Мета була досягнута: Зеленський розповів про ефект від листа Путіну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що досяг потрібного результату після відправлення відкритого листа російському лідеру Володимиру Путіну. Водночас подробиць цього результату він не розкрив.

Про це він заявив під час пресконференції за підсумками саміту Україна – NB8, повідомляє “Ми Україна”.

За словами президента, протягом останнього місяця він надсилав листи до кількох інституцій та лідерів, зокрема до ЄС, Конгресу США, президента США Дональда Трампа та Путіна. Кожен із цих листів мав окрему мету.

“Пишучи Сполученим Штатам, я дійсно хотів зробити все, щоб змістити їх хоча би трошки із Близького Сходу до ситуації в Україні. Я не можу поділитися з вами усіма деталями, але моя держава потребує дуже значну кількість антибалістичних спроможностей. Я отримав результат, але я не можу поділитися зараз тим, який це був результат”, — заявив Зеленський.

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Окремо він прокоментував лист до Путіна.

“І у мене була мета відправити лист Путіну, і я думаю, що я отримав результат, який був потрібен”, — сказав президент.

Якого саме результату вдалося досягти завдяки цьому листу, Зеленський не уточнив.

Нагадаємо, 5 червня Володимир Путін прокоментував відкритий лист президента України Володимира Зеленського. Російський лідер заявив, що не вважає доцільною особисту зустріч без попереднього узгодження умов завершення війни. Він також розкритикував публічне звернення Зеленського та висловив думку, що Київ прагне переговорів на рівні глав держав через ситуацію на фронті.

Напередодні, 4 червня, Зеленський опублікував відкритий лист до Путіна. У ньому він написав про втрати російської армії, заколот Євгена Пригожина, зростання залежності Росії від Китаю та невдоволення війною серед росіян. Президент України також запропонував завершити війну шляхом особистих переговорів і знову закликав Путіна до зустрічі.