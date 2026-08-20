Зеленский ввел санкции против создателей мультсериала "Маша и Медведь"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал сразу четыре указа о введении в действие решений Совета национальной безопасности и обороны. Санкции коснулись ряда лиц, в частности создателей российского мультсериала "Маша и Медведь".

Под санкции попали пять россиян и четыре организации, причастные к созданию и распространению мультсериала "Маша и Медведь", в частности студия "Анимаккорд". Сообщение об этом появилось вечером 20 августа на сайте Офиса президента.

Санкции введены, в частности, в отношении учредителя, генерального директора, а также автора сценария, режиссера и продюсера, соавтора мультсериала и владельца прав на него. Отмечается, что студия перечисляет в бюджет государства-агрессора средства, которые Кремль использует, в частности, в войне против Украины.

Кроме того, в СНБО подчеркнули, что мультсериал "Маша и Медведь" распространяет пророссийские нарративы, замаскированные под детский контент. Это представляет угрозу национальной безопасности Украины.

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"Мы должны отдельно реагировать на российскую пропаганду, особенно когда она направлена на детей и распространяется через крупные международные платформы", — подчеркнул уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Против кого еще ввели санкции СНБО

Помимо создателей "Маши и Медведя", под санкции попали предприятия военно-промышленного комплекса России, компании, входящие в подсанкционную группу "Русал", коллаборационисты и российские высокопоставленные чиновники. Одним из решений санкции применены к 28 гражданам РФ, 36 российским и одной китайской компании.

Еще одним решением были введены санкции в отношении 45 физических и восьми юридических лиц, оправдывающих российскую агрессию и пропагандирующих оккупацию Украины. Среди них — бывший народный депутат от "Партии регионов" Юрий Иванющенко.

Он является подозреваемым в уголовном деле о легализации земельных участков стоимостью более 160 миллионов гривен. Связанные с бывшим "регионалом" предприятия работают во временно оккупированном Крыму, а сам Иванющенко после начала полномасштабной войны неоднократно выезжал в РФ, где продолжает поддерживать связи с представителями криминальной и деловой среды.

Зеленский ввел в действие санкции против бывшего депутата Юрия Иванющенко

Стоит отметить, что в июле в Великобритании предложили запретить мультсериал "Маша и Медведь" из-за российской пропаганды.

Ранее Украина ввела санкции в отношении бывшего народного депутата Борислава Березы и Союза писателей России.