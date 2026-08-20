Зеленський ввів санкції проти творців мультсеріалу "Маша і Ведмідь"

Президент України Володимир Зеленський підписав одразу чотири укази про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони. Санкції торкнулися низки осіб, зокрема творців російського мультсеріалу "Маша і Ведмідь".

Під обмеження потрапили п'ятеро росіян і чотири організації, причетні до створення та поширення мультсеріалу "Маша та Ведмідь", зокрема студія "Анімаккорд". Повідомлення про це з'явилося увечері 20 серпня на сайті Офісу президента.

Санкції запроваджено зокрема щодо засновника, генерального директора, а також автора сценарію, режисера і продюсера, співавтора мультсеріалу і власника прав на нього. Зазначається, що студія сплачує в бюджет держави-агресора кошти, які Кремль використовує зокрема у війні проти України.

Також у РНБО наголосили, що анімаційний серіал "Маша і Ведмідь" поширює проросійські наративи, замасковані під дитячий контент. Це становить загрозу національній безпеці України.

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"Окремо маємо реагувати на російську пропаганду, особливо коли вона спрямована на дітей і поширюється через великі міжнародні платформи", — підкреслив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Проти кого ще запровадили санкції РНБО

Окрім творців "Маші і Ведмедя", під санкції потрапили підприємства військово-промислового комплексу Росії, компанії, які входять до підсанкційної групи "Русал", колаборанти та російські високопосадовці. Одним із рішень санкції застосовані до 28 громадян РФ, 36 російських та однієї китайської компанії.

Ще одним рішенням санкції застосовані до 45 фізичних та восьми юридичних осіб, які виправдовують російську агресію і пропагують окупацію України. Серед них — колишній народний депутат від "Партії регіонів" Юрій Іванющенко.

Він підозрюваний у кримінальному провадженні щодо легалізації земельних ділянок вартістю понад 160 мільйонів гривень. Пов'язані з колишнім регіоналом підприємства працюють у тимчасово окупованому Криму, а сам Іванющенко після початку повномасштабної війни неодноразово їздив до РФ, де продовжує підтримувати зв'язки з представниками кримінального та бізнес-середовища.

Зеленський ввів у дію санкції проти екснардепа Юрія Іванющенка

Варто зазначити, що у липні у Великій Британії запропонували заборонити мультсеріал "Маша і Ведмідь" через російську пропаганду.

Раніше Україна запровадила санкції проти екснардепа Борислава Берези та Союзу письменників Росії.