Через пропаганду РФ: у Британії пропонують заборонити мультсеріал "Маша і Ведмідь"

У Великій Британії понад 50 депутатів закликали уряд розглянути можливість заборони трансляції російського мультсеріалу "Маша і Ведмідь". Парламентарі вважають, що мультфільм може бути інструментом російської "м'якої сили" та містить елементи пропаганди.

У матеріалі видання The Guardian йдеться, що міжпартійна група депутатів звернулася до міністерки культури Лізи Ненді із закликом перевірити показ мультсеріалу "Маша і Ведмідь" у Великій Британії та оцінити можливість його заборони. Автори звернення заявляють, що окремі епізоди містять радянську військову символіку та можуть формувати позитивне ставлення до неї серед дитячої аудиторії.

Зазначається, що ініціатором листа став депутат від Ліберально-демократичної партії Том Гордон і, зрештою, документ підписали понад 50 парламентарів від Лейбористської, Консервативної, Ліберально-демократичної партій, Партії зелених, Шотландської національної партії та Plaid Cymru.

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Однією з причин звернення стало рішення Netflix придбати права на показ двох нових сезонів мультсеріалу та продовжити ліцензію на вже випущені епізоди і спін-офи більш ніж у 100 країнах світу. Крім цього, "Маша і Ведмідь" доступний для перегляду на британській платформі ITVX.

У листі депутати звернули увагу на кілька епізодів мультсеріалу. До прикладу, в одному з них Маша носить форму, схожу на однострій радянського танкіста. В іншому епізоді героїня з'являється у кашкеті, який нагадує головний убір радянських прикордонників. На думку парламентарів, така символіка має прямий зв'язок із радянськими силовими структурами, зокрема НКВС.

Окремо депутати згадали англомовний акаунт студії Animaccord у соцмережі X, де компанія публікувала зображення Маші у військовому образі та супроводжувала їх суперечливими підписами.

"Справжня дівчина-армійка з сачком для метеликів! Ого, я тепер в армії!", — йшлося у дописі студії Animaccord.

Публікація студії Animaccord у соцмережі X Фото: Скриншот

"Британські батьки мають право бути впевненими, що контент, який їхні діти переглядають через ліцензовані платформи, проходить належну перевірку, особливо якщо союзники Великої Британії вже висловлювали обґрунтовані занепокоєння щодо можливої державної пропаганди", — зазначають депутати.

Крім того, політики у цьому зверненні послалися на висновки українського Центру протидії дезінформації, де раніше заявляли, що "Маша і Ведмідь" є інструментом російської "м'якої сили". Там також зазначали, що мультсеріал містить елементи радянської символіки та мілітаристської тематики.

Водночас студія Animaccord відкинула всі звинувачення. Так. представники компанії заявили, що студія є приватним виробником анімації, не отримує державного фінансування і не має стосунку до пропаганди. Ба більше, речниця компанії Мелані Бонвічіно назвала заяви британських депутатів неправдивими та наклепницькими.

Нагадаємо, що наприкінці червня Центр протидії дезінформації заявив, що російський мультсеріал "Маша і Ведмідь" може бути інструментом російської "м'якої сили". У відомстві наголосили, що після рішення Netflix придбати права на нові сезони мультсеріалу та продовжити його показ у понад 100 країнах світу важливо звертати увагу не лише на його популярність, а й на зміст.

Також Фокус писав, що після новин про продовження Netflix прав на мультсеріал "Маша і Ведмідь" частина українських користувачів заявила про відмову від підписки на сервіс. У соцмережах з’явилися дописи з критикою компанії та заклики до бойкоту.