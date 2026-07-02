Из-за пропаганды РФ: в Великобритании предлагают запретить мультсериал "Маша и Медведь"

В Великобритании более 50 депутатов призвали правительство рассмотреть возможность запрета трансляции российского мультсериала "Маша и Медведь". Парламентарии считают, что мультфильм может быть инструментом российской "мягкой силы" и содержит элементы пропаганды.

В материале издания The Guardian говорится, что межпартийная группа депутатов обратилась к министру культуры Лизе Ненди с призывом проверить показ мультсериала "Маша и Медведь" в Великобритании и оценить возможность его запрета. Авторы обращения заявляют, что отдельные эпизоды содержат советскую военную символику и могут формировать положительное отношение к ней среди детской аудитории.

Отмечается, что инициатором письма выступил депутат от Либерально-демократической партии Том Гордон, и в итоге документ подписали более 50 парламентариев от Лейбористской, Консервативной, Либерально-демократической партий, Партии зелёных, Шотландской национальной партии и Plaid Cymru.

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Одной из причин обращения стало решение Netflix приобрести права на показ двух новых сезонов мультсериала и продлить лицензию на уже выпущенные эпизоды и спин-оффы более чем в 100 странах мира. Кроме того, "Маша и Медведь" доступен для просмотра на британской платформе ITVX.

В письме депутаты обратили внимание на несколько эпизодов мультсериала. Например, в одном из них Маша носит форму, похожую на форму советского танкиста. В другом эпизоде героиня появляется в фуражке, напоминающей головной убор советских пограничников. По мнению парламентариев, такая символика имеет прямую связь с советскими силовыми структурами, в частности с НКВД.

Кроме того, депутаты упомянули англоязычный аккаунт студии Animaccord в социальной сети X, где компания публиковала изображения Маши в военном образе и сопровождала их спорными подписями.

"Настоящая армейская девочка с сачком для бабочек! Ух ты, я теперь в армии!", — говорилось в посте студии Animaccord.

Публикация студии Animaccord в социальной сети X Фото: Скриншот

"Британские родители имеют право быть уверенными в том, что контент, который их дети просматривают через лицензированные платформы, проходит надлежащую проверку, особенно если союзники Великобритании уже выражали обоснованные опасения относительно возможной государственной пропаганды", — отмечают депутаты.

Кроме того, в этом обращении политики сослались на выводы украинского Центра по противодействию дезинформации, где ранее заявляли, что "Маша и Медведь" является инструментом российской "мягкой силы". Там также отмечалось, что мультсериал содержит элементы советской символики и милитаристской тематики.

В то же время студия Animaccord отвергла все обвинения. Так, представители компании заявили, что студия является частным производителем анимации, не получает государственного финансирования и не имеет отношения к пропаганде. Более того, пресс-секретарь компании Мелани Бонвичино назвала заявления британских депутатов ложными и клеветническими.

Напомним, что в конце июня Центр по противодействию дезинформации заявил, что российский мультсериал "Маша и Медведь" может служить инструментом российской "мягкой силы". В ведомстве подчеркнули, что после решения Netflix приобрести права на новые сезоны мультсериала и продолжить его показ в более чем 100 странах мира важно обращать внимание не только на его популярность, но и на содержание.

Кроме того, "Фокус" сообщал , что после появления новостей о продлении Netflix прав на мультсериал "Маша и Медведь" часть украинских пользователей заявила об отказе от подписки на сервис. В соцсетях появились посты с критикой компании и призывы к бойкоту.