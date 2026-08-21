Залог 20 млн грн: ВАКС взял под стражу подчиненного Микитася, который отмывал средства

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в отношении руководителя ЧАО "Метробуд" Валентина Елизарова, которого следствие считает причастным к схеме, связанной с экс-депутатом Максимом Микитасом. Суд поместил его под стражу до 18 октября, но предоставил возможность выйти под залог в размере 20 млн грн.

Как сообщает Центр по борьбе с коррупцией, решение вынес следственный судья ВАКС Виктор Маслов. Стоит отметить, что прокурор просил назначить залог в размере 35 млн грн, однако суд остановился на сумме в 20 млн грн.

Согласно материалам следствия, Елизаров, действуя по указаниям Микитася, мог быть привлечен к юридическому сопровождению действий против двух предприятий — "Будмонтажсервис" и "Философия девелопмент". Речь идет, в частности, об использовании судебных процессов и других юридических инструментов, которые, по версии правоохранителей, должны были помочь установить контроль над этими компаниями.

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Отдельно следствие обращает внимание на финансовую деятельность Елизарова. По данным правоохранительных органов, он координировал движение средств и транзакции через подконтрольные компании. Эти операции, как полагает следствие, могли использоваться для сбора средств на залог за Галущенко.

Фото: X / Центр протидії корупції

Кроме того, Елизаров якобы проводил встречи с представителями "Сенс Банка" и других финансовых учреждений. По версии следствия, в ходе этих контактов он искал способы обойти стандартные процедуры финансового мониторинга и создать возможность для автоматического проведения отдельных платежей без дополнительной ручной проверки.

В случае внесения залога в размере 20 млн грн Елизаров не сможет свободно передвигаться и общаться с другими фигурантами дела. Суд обязал его прибывать по каждому требованию детектива, прокурора или суда, не покидать Львов без разрешения и сообщать об изменении места жительства.

Кроме того, ему запрещено общаться со свидетелями, потерпевшими и другими подозреваемыми в рамках данного уголовного производства. Кроме того, суд запретил ему посещать помещения ООО "Будмонтажсервис", ООО "Философия девелопмент" и ООО "Региональные ресурсы".

Среди прочих обязанностей — сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

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В то же время сторона защиты настаивала, что подозрение в адрес Елизарова является необоснованным, а сам он не имел намерения совершать преступление. Адвокаты также заявляли, что их подзащитный не контактировал с другими лицами, которых следствие называет возможными участниками организации, в частности со Столаром, Мудрой, Дубовиком и Астионом.

По словам защиты, роль Елизарова якобы ограничивалась техническими и юридическими действиями. Среди них адвокаты называли подготовку справки о недвижимости, а также подачу или отзыв заявления о банкротстве в суде.

Защита просила ВАКС полностью отказать в применении меры пресечения. Однако суд пришел к выводу о необходимости содержания Елизарова под стражей и определил альтернативу в виде залога в размере 20 млн грн.

Кроме того, 21 августа ВАКС должен был избрать меру пресечения в отношении бывшей заместительницы главы Офиса президента Ирины Мудрой, однако её защита попросила перенести заседание из-за ухудшения состояния здоровья. Суд удовлетворил ходатайство и перенес рассмотрение на 15:00 24 августа, несмотря на возражения прокуроров.

По данным следствия, в деле "Форест Гамп" фигурируют 13 человек, среди которых бывшие и действующие сотрудники Офиса президента и Министерства юстиции, народный депутат, бизнесмены и представители государственного Sense Bank. Среди названных прокурором лиц — Максим Микитась, Вадим Столар, Ирина Мудра, Елена Ференс, Виктор Дубовик, Василий Астион, Валентин Елизаров, Никита Тарковский, Егор Меркулов, Александр Остапенко, Николай Гладищенко, Олег Ступак и Людмила Снигур.