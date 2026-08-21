Застава 20 млн грн: ВАКС взяв під варту підлеглого Микитася, який відмивав кошти

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід керівнику ПрАТ "Метробуд" Валентину Єлізарову, якого слідство вважає причетним до схеми, пов’язаної з екснардепом Максимом Микитасем. Суд відправив його під варту до 18 жовтня, але надав можливість вийти під заставу у 20 млн грн.

Як повідомляє Центр протидії корупції, рішення ухвалив слідчий суддя ВАКС Віктор Маслов. Варто зазначити, шо прокурор просив призначити заставу у 35 млн грн, однак суд зупинився на сумі у 20 млн грн.

За матеріалами слідства, Єлізаров, діючи за вказівками Микитася, міг бути залучений до юридичного супроводу дій проти двох підприємств — "Будмонтажсервіс" та "Філософія девелопмент". Йдеться, зокрема, про використання судових процесів та інших юридичних інструментів, які, за версією правоохоронців, мали допомогти встановити контроль над цими компаніями.

Окремо слідство звертає увагу на фінансову діяльність Єлізарова. За даними правоохоронців, він координував рух коштів і транзакції через підконтрольні компанії. Ці операції, як вважає слідство, могли використовуватися для збору коштів на заставу за Галущенка.

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Фото: X / Центр протидії корупції

Крім того, Єлізаров нібито проводив зустрічі з представниками "Сенс Банку" та інших фінансових установ. За версією слідства, під час цих контактів він шукав способи обійти стандартні процедури фінансового моніторингу та створити можливість для автоматичного проведення окремих платежів без додаткової ручної перевірки.

У разі внесення 20 млн грн застави Єлізаров не зможе вільно пересуватися та контактувати з іншими фігурантами справи. Суд зобов’язав його прибувати за кожною вимогою детектива, прокурора або суду, не залишати Львів без дозволу та повідомляти про зміну місця проживання.

Також йому заборонено спілкуватися зі свідками, потерпілими та іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні. Окремо суд заборонив йому відвідувати приміщення ТОВ "Будмонтажсервіс", ТОВ "Філософія девелопмент" та ТОВ "Регіональні ресурси".

Серед інших обов’язків — здати закордонний паспорт і носити електронний браслет.

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Водночас сторона захисту наполягала, що підозра Єлізарову є необґрунтованою, а сам він не мав наміру вчиняти злочин. Адвокати також заявляли, що їхній підзахисний не контактував з іншими особами, яких слідство називає можливими учасниками організації, зокрема зі Столаром, Мудрою, Дубовиком та Астіоном.

За словами захисту, роль Єлізарова нібито обмежувалася технічними та юридичними діями. Серед них адвокати називали підготовку довідки про нерухомість, а також подання або відкликання заяви про банкрутство в суді.

Захист просив ВАКС повністю відмовити у застосуванні запобіжного заходу. Проте суд дійшов висновку про необхідність тримання Єлізарова під вартою та визначив альтернативу у вигляді застави 20 млн грн.

Також 21 серпня ВАКС мав обрати запобіжний захід колишній заступниці голови Офісу президента Ірині Мудрій, однак її захист попросив перенести засідання через погіршення стану здоров’я. Суд задовольнив клопотання та переніс розгляд на 15:00 24 серпня, попри заперечення прокурорів.

За даними слідства, у справі "Форест Гамп" фігурують 13 осіб, серед яких колишні та чинні працівники Офісу президента й Міністерства юстиції, народний депутат, бізнесмени та представники державного Sense Bank. Серед названих прокурором осіб — Максим Микитась, Вадим Столар, Ірина Мудра, Олена Ференс, Віктор Дубовик, Василь Астіон, Валентин Єлізаров, Микита Тарковський, Єгор Меркулов, Олександр Остапенко, Микола Гладищенко, Олег Ступак та Людмила Снігур.