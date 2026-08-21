Операція "Форест Гамп": Мудра поскаржилася на погане самопочуття в суді та попросила про перенесення
21 серпня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) зібрався, щоб призначити запобіжний захід щодо колишньої заступниці голови Офісу президента Ірини Мудрої.
Під час засідання захист Мудрої попросив про перенесення засідання, як видно з прямої трансляції "Суспільне".
За словами адвоката Ірини Мудрої, внаслідок останніх подій, а також резонансу навколо цієї справи, стан здоров’я її клієнтки суттєво погіршився. Вона пережила сильний стрес, а діагноз, який зазначено в поданих на розгляд суду документах, унеможливлює присутність клієнтки в залі судового засідання.
"З огляду на такий діагноз і такі наслідки клієнтка відмовилася від госпіталізації. З поваги до суду та його завантаженості, а також з метою не затягувати судовий розгляд, вона сьогодні перебуває у залі суду… Зі свого боку ми просимо з повагою та розумінням поставитися до цієї ситуації й надати клієнтці додатковий час, щоб вона могла нормалізувати стан свого здоров’я", — йшлося у виступі захисту.
Йшлося про період приблизно в тиждень.
Мудра підтвердила клопотання адвокатів, заявивши, що у неї загострилася давня проблема зі здоров’ям через останні події:
"Я не маю наміру ухилятися від судових засідань чи затягувати їх. Я робитиму все можливе, щоб сприяти роботі суду та слідства, але з огляду на мій нинішній стан здоров’я прошу надати мені певний час на реабілітацію".
Прокурори виступили проти перенесення засідання.
"Не було документів про хірургічні втручання. У разі загрози життю жоден лікар не виписав би пацієнта з лікарні. Існує ймовірність спланованої втечі, яка може статися в майбутньому", — заявили прокурори під час засідання.
Суддя, розглянувши всі аргументи сторін, ухвалив рішення перенести засідання на 15:00 у понеділок, 24 серпня.
У чому підозрюють Ірину Мудру
19 серпня НАБУ та САП повідомили про операцію "Форест Гамп", у рамках якої було викрито злочинне угруповання, до складу якого входили колишні та діючі народні депутати, а також високопосадовці з ОП. Зокрема, у поле зору антикорупційних органів потрапила й Ірина Мудра.
За версією слідства, у червні цього року вони вчинили низку фінансових махінацій під час внесення 150 мільйонів гривень застави за колишнього міністра юстиції Германа Галущенка, якого НАБУ також підозрює у відмиванні грошей та участі в іншій злочинній організації бізнесмена й друга президента Тимура Міндіча.
На підтвердження своєї версії НАБУ та САП опублікували чергові записи — таємно записані розмови між Мудрою, Максимом Микитасем та його бізнес-партнерами.
На записах Ірина Мудра нібито обговорює, що голова комітету Верховної Ради (ймовірно, Данило Гетманцев) хотів стати "кришею" для "Сенс-банку". Сам народний депутат це заперечує.
Коли ця інформація викликала резонанс, президент Володимир Зеленський звільнив її з обійманої посади.
Ірина Мудра вже прокоментувала обшуки в її будинку та заявила, що сама подала заяву про звільнення.
"Сьогодні вранці у мене провели обшуки, а згодом мені повідомили про підозру та вручили клопотання про застосування запобіжного заходу. Відразу спростую неправдиву інформацію, яка вже поширюється в мережі: мене ніхто не затримував. Я разом з адвокатами спокійно готуюся до судового засідання", — написала вона у Х.
Мудра пообіцяла прокоментувати "уривки розмов, які сьогодні публікують частинами та поза контекстом" після ознайомлення з матеріалами справи.
"Соціальні мережі — це не те місце, де встановлюють істину. Разом з адвокатами я викладу детальну позицію щодо кожного епізоду", — сказала колишня заступниця голови ОП.
"Сьогодні я подала заяву про звільнення, і захищати свою честь я буду сама, не перекладаючи цю боротьбу на державу. Дякую за можливість понад чотири роки працювати над тим, що вважаю справою свого життя, — притягненням Росії та її вищого керівництва до відповідальності за агресію, відновленням справедливості для нашого народу та відшкодуванням завданих нам збитків", — йдеться у заяві Мудрої.
Вона також повідомила, що захищатиме свою репутацію законними засобами — "спокійно й послідовно".
Нагадаємо, Герману Галущенку загрожує повернення до СІЗО.
Також повідомлялося, що після публікації відео з подробицями спецоперацій НАБУ сайт "Фокус" запустив опитування щодо ставлення українців до корупції. Опитування проводилося серед відвідувачів порталу, які цікавилися матеріалами про антикорупційні розслідування. Результати не є репрезентативними, оскільки йдеться про нерепрезентативну вибірку респондентів.
На запитання про покарання за корупцію відповіли 841 особа, з них 46 % вважають, що найкращим покаранням є розстріл або довічне ув’язнення без права на амністію.