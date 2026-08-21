Операція "Форест Гамп": Галущенку загрожує повернення до СІЗО, — УП

Операція "Форест Гамп", яку проводять Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура, може призвести до того, що колишнього міністра енергетики Германа Галущенка знову помістять до СІЗО.

Такий варіант є ймовірним, якщо 150 мільйонів гривень, внесені за нього раніше, визнають коштами злочинного походження та конфіскують, йдеться у матеріалі журналіста "Української правди" Михайла Ткача "Форест Гамп". Як Офіс президента знову "прибіг" до великого корупційного скандалу".

Якщо Галущенко опиниться за ґратами, то, зазначає автор, перед владою знову постане питання щодо пошуку коштів на заставу для екс-міністра, фігуранта справи "Мідас", та схеми їх легалізації.

У розмові екс-нардепа Максима Микитася та бізнесмена Василя Астіона, яку зачитав під час судового засідання прокурор САП, Микитась цікавиться у Астіона, чи є у того "200 мільйонів у безготівковій формі", на що його співрозмовник відповів негативно.

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"Ну, ти ж розумієш, я не прошу тебе, я тобі відразу відшкодую це з гарним відсотком. Тобто внесу, якщо привезуть", — каже Микитась, і Астіон запевняє, що все зробить.

Потім колишній народний депутат каже:

"Ну, за Германа привезли 200 мільйонів, зараз думаємо, як це оплатити. Тільки, будь ласка, нікому не кажи — ні Вадику, нікому зараз не кажи".

На запитання Астіона, куди треба буде "загнати" гроші, той відповідає:

"На мене треба буде загнати; я скажу, куди треба буде платити. Тобі там передадуть. Ти зможеш, так?".

Астіон уточнює, що треба "заробити" 100 чи 200 мільйонів.

"200. Я ж тебе саме так і запитав. Тобто десь у Києві тобі це передадуть, і все гаразд?" — відповідає Микитась.

Ткач звертає увагу на суму в 200 млн, яку було зібрано спочатку, хоча згодом заставу зменшили до 150 млн.

"Це може свідчити про те, що в той момент, коли запускається державна машина, знайти зайві 50 мільйонів гривень взагалі не є проблемою. Питання лише в тому, наскільки вистачить ресурсів у бек-офісів людей, так чи інакше пов’язаних із владою, якщо НАБУ та САП продовжуватимуть викривати корупцію у вищих ешелонах влади, а кількість підозр і суми застав лише зростатимуть", — констатує журналіст.

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Застава за Галущенка: що відомо

16 лютого Національне антикорупційне бюро оголосило підозру ексміністру енергетики Галущенку у відмиванні коштів через закордонні фонди та участі в корупційній схемі. За даними слідства, під час перебування Галущенка на посаді голови Міністерства енергетики його довірена особа, відома як "Рокет", допомагала злочинній організації отримати від протиправної діяльності в енергетичній сфері понад 112 млн доларів.

Того ж дня Герман Галущенко поскаржився на "незаконне затримання". ВАКС частково задовольнив його скаргу, але залишив екс-міністра під вартою.

Почувши 17 лютого суму застави, яку озвучили в САП, Галущенко заявив, що не має таких грошей і буде "роками сидіти в СІЗО".

29 червня стало відомо про внесення всієї суми застави.

Нагадаємо, що антикорупціонери розповіли про справу "Форест Гамп". Серед іншого, у ній йдеться про легалізацію значної суми грошей через банк "Сенс Банк". Крім того, у корупції підозрюють вищі органи влади, а також у впливі високопоставлених чиновників на діяльність комерційних підприємств.

У ЗМІ вже оприлюднено імена головних фігурантів чергового гучного розслідування НАБУ та САП.

Також повідомлялося про те, що відбувається в державному "Сенс-банку" після того, як НАБУ оприлюднило подробиці щодо операції "Форест Гамп".