Операция "Форрест Гамп": Галущенко грозит возвращение в СИЗО, — УП

Операция "Форрест Гамп", проводимая Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой, может обернутся новой отправкой бывшего министра энергетики Германа Галущенко в СИЗО.

Такой вариант вероятен, если 150 миллионов гривен, внесенные за него ранее, признают средствами преступного происхождения и конфискуют, говорится в материале журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача "Форрест Гамп". Как Офис президента снова "прибежал" к крупному коррупционному скандалу".

Если Галущенко окажется за решеткой, то, отмечает автор, перед властями снова станет вопрос о поиске денег на залог для экс-министра, фигурирующего в деле "Мидас", и схеме их легализации.

В разговоре экс-нардепа Максима Микитася и бизнесмена Василия Астиона, которые зачитал во время судебного заседания прокурор САП, Микитась интересуется у Астиона, есть ли у того "200 миллионов в безнале", на что его собеседник ответил отрицательно.

Відео дня

"Ну, ты понимаешь, я не прошу тебя, я тебе сразу восполню это с хорошим процентом. То есть внести, если привезут", — говорит Микитась, и Астион заверяет, что все сделает.

Затем бывший нардеп говорит:

"Ну там за Германа привезли 200 миллионов, сейчас думаем, как проплатить. Только, пожалуйста, никому не говори – ни Вадику, никому сейчас не говори".

На вопрос Астиона, куда надо будет "загнать" деньги, тот отвечает:

"На меня надо будет загнать; я скажу, куда надо будет платить. Тебе там передадут. Ты сможешь, да?".

Астион уточняет, 100 или 200 миллионов надо "загнать".

"200. Я ж у тебя так и спросил. То есть где-то в Киеве тебе передадут, и все нормально?" — отвечает Микитась.

Ткач обращает внимание на первоначально собранную сумму в 200 млн, хотя потом залог уменьшили до 150 млн.

"Это может свидетельствовать о том, что в момент, когда включается государственная машина, найти лишние 50 миллионов гривен вообще не проблема. Вопрос лишь в том, насколько хватит ресурсов у бэк-офисов людей, так или иначе связанных с властью, если НАБУ и САП продолжат разоблачать коррупцию в высших эшелонах власти, а количество подозрений и суммы залогов будут только расти", — констатирует журналист.

Опрос Дело НАБУ в отношении ОП и нардепов: какое наказание за коррупцию во время войны вы считаете действительно справедливым? Опрос открыт до Расстрел / пожизненное заключение (без права на амнистию) 20 лет колонии + полная конфискация всего имущества Конфискация имущества в пользу армии + 10 лет тюрьмы Полный бан на участие в политической деятельности и лишение гражданства Стандартный приговор ВАКС в соответствии с действующим УКУ Голосувати

Залог за Галущенко: что известно

Национальное антикоррупционное бюро объявило подозрение экс-министру энергетики Галущенко в отмывании средств через зарубежные фонды и участии в коррупционной схеме 16 февраля. По данным следствия, во время пребывания Галущенко на посту главы Министерства энергетики его доверенное лицо, известное как "Рокет", помогало преступной организации получить от противоправной деятельности в энергетической сфере более $112 млн.

В тот же день Герман Галущенко пожаловался на "незаконное задержание". ВАКС частично удовлетворил его жалобу, но оставил экс-министра под стражей.

Услышав 17 февраля сумму залога, которую озвучили в САП, Галущенко заявил, что не имеет таких денег и будет "годами сидеть в СИЗО".

29 июня стало известно о внесении всей суммы залога.

Напомним, антикоррупционеры рассказали о деле "Форрест Гамп". Среди прочего, в нем речь идет о легализации крупной суммы денег через банк "Сенс Банк". Кроме того, подозревают в коррупции высшие органы власти и в оказании влияния высокопоставленных чиновников на деятельность коммерческих предприятий.

В СМИ уже названы имена главных фигурантов очередного громкого расследования НАБУ и САП.

Также сообщалось, что происходит в государственном "Сенс банке" после того, как НАБУ обнародовало подробности об операции "Форест Гамп".