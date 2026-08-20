Операция "Форест Гамп": прокурор САП назвал в суде 13 фамилий возможных фигурантов

20 августа Высший антикоррупционный суд рассматривает ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры по избранию меры пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю.

Экс-парлментарий фигурирует в деле "Форест Гамп", о котором антикоррупционные органы сообщили накануне, пишет "Суспільне". Оно охватывает несколько эпизодов, связанных с возможным влиянием на государственные органы и учреждения, корпоративными правами предприятий и финансовыми операциями.

Как сообщает корреспондет ресурса из зала суда, во время заседания прокурор САП назвал ряд лиц, которые также фигурируют в расследовании. Это бывшие и действующие сотрудники Офиса президента и Министерства юстиции, действующий народный депутат, бизнесмены, а также представители государственного Sense Bank.

Сторона обвинения изложила свою версию относительно структуры вероятной преступной организации и ролей ее участников.

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По словам прокурора, преступная организация была создана не позднее 15 ноября 2024 года Максимом Микитасем и Вадимом Столаром. В подтверждение этого прокурор сослался на так называемое "понятийное соглашение".

Заместительница главы Офиса президента Ирина Мудрая, которую после публикации материалов НАБУ и САП немедленно уволили, по версии обвинения, влияла на замминистра юстиции Елену Ференс в вопросах работы антирейдерской комиссии Минюста.

Также в деле фигурирует гендиректор Директората по вопросам правовой политики ОП Виктор Дубовик, который давал советы и указания по действиям в этой комиссии, а Василий Астион, бизнесмен и бывший депутат Днепропетровского облсовета, отвечал за судебное сопровождение решений в интересах участников организации.

Руководитель ООО "Метробуд" Валентин Елизаров, по данным следствия, координировал операционную деятельность, давал указания номинальным руководителям компаний, подыскивал лиц для оформления предприятий и был привлечен к легализации средств в июне 2026 года.

В деятельности организации также были задействованы Никита Тарковский, номинальный руководитель ООО "Монтаж Сервис" Егор Меркулов и номинальный директор ООО "Философия Девелопмент" Александр Остапенко.

Отдельно прокурор заявил, что в июне 2026 года Микитась и Мудрая взаимодействовали с представителями Sense Bank — Николаем Гладищенко, Олегом Ступаком и Людмилой Снигур, которые, по версии следствия, способствовали легализации средств.

Во время заседания всего было озвучено 13 фамилий, которые фигурируют в материалах уголовного производства.

Прокурор не исключает, что организация могла взаимодействовать с неустановленными хакерами, представителями юридических лиц, правоохранительных и судебных органов.

Операция "Форест Гамп": что известно

19 августа НАБУ и САП заявили о раскрытии схемы легализации 150 млн грн, которые, по версии следствия, были использованы для внесения залога за одного из фигурантов дела "Мидас". В рамках операции "Форест Гамп" правоохранители обнародовали записи разговоров, в которых фигурируют заместитель руководителя Офиса президента, бывший народный депутат, его доверенное лицо и представители руководства Sense Bank.

Детективы пошли с обысками к людям, которые фигурируют в расследовании.

Через несколько часов на портале президента Украины Владимира Зеленского появился указ об увольнении Ирины Мудрой: бывшая чиновница была советницей главы ОП с марта 2024 года (во времена главы ОП Андрея Ермака) до 19 августа 2026 года (при главе ОП Кирилле Буданове). Около 18:00 19 августа народный депутат Гончаренко заявил, что Мудрую задержали, доставили в изолятор, а НАБУ проводит следственные действия.

Позже адвокат Мудрой опроверг ее задержание.

Один из фигурантов дела, народный депутат Вадим Столар лично подтвердил визит детективов и заявил о полной готовности содействовать правоохранительным органам. Однако на данный момент Столар находится за границей.

Максим Микитась, бывший народный депутат и бывший руководитель "Укрбуда", которому избирают меру пресечения, в последние годы фигурировал в ряде громких уголовных дел. НАБУ подозревало его в присвоении имущества Нацгвардии на сумму 81,6 млн гривен, а в 2022 году его задержали по подозрению в попытке подкупа мэра Днепра Бориса Филатова на сумму 22 млн евро.