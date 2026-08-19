Ирину Мудрую задержали следователи НАБУ: что происходит по делу "Форест Гамп", — нардеп

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил о задержании бывшей заместительницы главы офиса президента Ирины Мудрой. По словам Гончаренко, её передали следователям НАБУ. Также народный депутат написал, что в настоящее время бывшая советница находится в изоляторе временного содержания.

Информация о задержании Ирины Мудрой появилась в Telegram-канале народного депутата около 18:30 19 августа. Правоохранительные органы пока не подтвердили проведение новых следственных действий по делу "Форест Гамп".

Спецоперация НАБУ — Гончаренко о задержании Ирины Мудрой 19 августа Фото: Скриншот

Спецоперация НАБУ — что известно о Мудрой и деле "Форест Гамп"

Утром 19 августа народный депутат Гончаренко и источники в правоохранительных органах сообщили об обысках у тогдашней заместительницы главы офиса президента Ирины Мудрой. Кроме того, проводились и другие следственные действия, связанные с расследованием коррупции. По словам народного депутата Ярослава Железняка, среди фигурантов — действующий парламентарий из запрещённой партии "ОПЗЖ", имеющий отношение к застройке и недвижимости. Между тем на портале президента Украины Владимира Зеленского появился указ об увольнении Ирины Мудрой: с 19 августа она перестала быть заместителем главы ОП Кирилла Буданова. В указе не указана причина увольнения.

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Впоследствии появилось официальное заявление НАБУ о том, что ведется расследование в отношении действующего чиновника из аппарата президента, а также действующего и бывшего народных депутатов. Позже антикоррупционеры опубликовали видео с подробностями расследования, которое они назвали "Форрест Гамп". На видео есть записи разговоров нескольких фигурантов, касавшихся крупных сумм наличных денег. Кроме того, упоминаются сделки с банком "Сенс Банк" и различные договоренности, к которым причастны высокопоставленные чиновники в администрации президента и Верховной Раде. НАБУ не называло имена фигурантов, но СМИ "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники назвало Ирину Мудру, а также нардепа Вадима Столара и экс-нардепа Максима Микитася. К тому же, на записях упоминается неизвестная личность по имени "Давид" и говорится о "спасении рядового Райана".

Между тем предыдущее дело НАБУ, в котором фигурировали высокопоставленные чиновники и вопросы коррупции, касалось так называемых "пленок Миндича". На пленках, среди прочего, фигурировали средства, выделенные государством на строительство укрытий для энергетических объектов. Среди подозреваемых — экс-министр Герман Галущенко, которому был назначен залог в размере 150 млн грн.

Напоминаем, что 19 августа стало известно об обысках у народного депутата Вадима Столара, который, как выяснилось, находится за границей. Кроме того, антикоррупционеры провели обыски в главном офисе "Сенс Банк": Железняк пояснил, что речь может идти о средствах на залог для экс-министра Германа Галущенко.