Адвокат Мудрой опроверг ее задержании: что известно о расследовании и подозрении, — СМИ

Бывшая заместительница главы Офиса президента Ирина Мудрая не задержана правоохранительными органами, сообщили СМИ. Адвокат бывшей чиновницы заверил, что она не находится в изоляторе. О каких деталях дела "Форест Гамп", к которому может иметь отношение Мудрая, рассказал адвокат?

Информация о возможном задержании Ирины Мудрой около 19:00 19 августа появилась в Telegram-канале СМИ "РБК-Украина". Указано, что источником информации является адвокат Артем Крикун-Труш. По словам адвоката, бывшей чиновнице вручили подозрение, но в следственный изолятор её не доставили. В сообщении не указано, какие статьи Уголовного кодекса упоминаются в подозрении.

Крикун-Труш подтвердил следственные действия, состоявшиеся 19 августа. Выяснилось, что правоохранительные органы действительно провели обыски на двух объектах: других подробностей спецоперации НАБУ нет.

Спецоперация НАБУ — адвокат о продлении ареста Ирины Мудрой 19 августа Фото: Скриншот

На странице Ирины Мудрой в Facebook отсутствуют комментарии относительно обысков, увольнения, подозрения и ареста. Последний публичный пост появился 13 августа: в нём говорится о попадании кассетного боеприпаса ВС РФ по сортировочному центру "Новой почты", в результате чего погибли двое сотрудников.

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На сайтах НАБУ и САП нет информации о следственных действиях в отношении Ирины Мудрой и о деле "Форест Гамп".

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Спецоперация НАБУ — что случилось с Ириной Мудрой

Утром 19 августа стало известно об обысках у Ирины Мудрой: об этом написал народный депутат Алексей Гончаренко. Впоследствии появилось видео НАБУ по делу "Форест Гамп", в котором фигурировали высокопоставленные чиновники офиса президента, действующий и бывший народные депутаты, а также ряд фигурантов, упоминаемых лишь по именам или прозвищам. Через несколько часов на портале президента Украины Владимира Зеленского появился указ об увольнении Ирины Мудрой: бывшая чиновница была советницей главы ОП с марта 2024 года (во времена главы ОП Андрея Ермака) до 19 августа 2026 года (при главе ОП Кирилле Буданове). Около 18:00 19 августа народный депутат Гончаренко заявил, что Мудрую задержали, доставили в изолятор, а НАБУ проводит следственные действия.

Отметим, что антикоррупционеры рассказали о деле "Форест Гамп". Среди прочего, в нем речь идет о легализации крупной суммы денег через банк "Сенс Банк". Кроме того, подозревают в коррупции высшие органы власти, а также в оказании влияния высокопоставленными чиновниками на деятельность коммерческих предприятий. НАБУ сообщило, что фигурантами расследования являются лица из аппарата президента, действующий и бывший народные депутаты. Между тем СМИ "РБК-Украина" сообщило, что, вероятно, к делу могут быть причастны Ирина Мудрая, Вадим Столар и Максим Микитась.

Напоминаем, что утром 19 августа СМИ сообщили об обыске у действующего народного депутата от партии "Слуги народа" Вадима Столара.