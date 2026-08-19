Адвокат Мудрої спростував її затримання: що відомо про розслідування та підозру, — ЗМІ

Ексзаступниця глави офісу президента Ірина Мудра не затримана правоохоронними органами, повідомили медіа. Адвокат колишньої посадовиці запевнив, що вона не в ізолятор. Про які деталі справи "Форест Гамп", до якої може бути дотична Мудра, розповів адвокат?

Інформація про ситуацію з можливим затриманням Ірини Мудрої близько 19 год 19 серпня з'явилась у Telegram-каналі медіа "РБК-Україна". Вказано, що джерело — це адвокат Артем Крикун-Труш. Зі слів адвоката, експосадовиці вручили підозру, але у слідчий ізолятор не везли. У дописі не вказано, які статті Кримінального кодексу згадуються у підозрі.

Крикун-Труш підтвердив слідчі дії, які відбулись 19 серпня. З'ясувалось, що справді правоохоронці провели обшуки на двох об'єктах: інших деталей спецоперації НАБУ немає.

Спецоперація НАБУ — адвокат про простування арешту Ірини Мудрої 19 серпня Фото: Скриншот

На сторінці Facebook Ірини Мудрої відсутні коментарі щодо обшуків, звільнення, підозри та арешту. Останній публічний допис з'явився 13 серпня: у ньому ідеться про влучання касетного боєприпасу ЗС РФ по сортувальному центру "Нової пошти", внаслідок якого загинуло двоє працівників.

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На ресурсах НАБУ та САП немає інформації про слідчі дії щодо Ірини Мудрої та про справу "Форест Гамп".

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Спецоперація НАБУ — що сталось з Іриною Мудрою

Зранку 19 серпня стало відомо про обшуки в Ірини Мудрої: про це написав нардеп Олексій Гончаренко. Згодом з'явилось відео НАБУ щодо справи "Форест Гамп", у якій фігурували топпосадовці офісу президента, чинний та колишній нардепи та ще низка фігурантів, які згадуються лише по іменах чи кличках. Через кілька годин на порталі президента України Володимира Зеленського з'явився указ про звільнення Ірини Мудрої: експосадовиця була радницею глави ОП з березня 2024 року (за часів глави ОП Андрія Єрмака) до 19 серпня 2026 року (при голові ОП Кирилі Буданові). Близько 18 год 19 серпня нардеп Гончаренко заявив, що Мудру затримали, привезли в ізолятор, а НАБУ проводить слідчі дії.

Зазначимо, антикорупційники розповіли про справу "Форест Гамп". Серед іншого, у ній ідеться про легалізацію великої суми грошей через банк "Сенс Банк". Крім того, підозрюють корупцію у вищих органах влади та про вплив топпосадовців на діяльність комерційних підприємств. НАБУ повідомило, що фігуранти розслідування — особи в офісі президента, чинний та колишній нардепи. Тим часом медіа "РБК-Україна" написало, що, ймовірно, до справи можуть бути причетні Ірина Мудра, Вадим Столар та Максим Микитась.

Нагадуємо, зранку 19 серпня медіа повідомили про обшук у чинного нардепа "Слуг народу" Вадима Столара.