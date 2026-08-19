Ірину Мудру затримали слідчі НАБУ: що відбувається по справі "Форест Гамп", — нардеп (оновлено)

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив про затримання ексзаступниці глави офісу президента Ірини Мудрої. Зі слів Гончаренко, її передали слідчим НАБУ. Також нардеп написав, що наразі ексрадниця перебуває у ізоляторі тимчасового утримання.

Інформація про затримання Ірини Мудрої з'явилась у Telegram-каналі нардепа близько 18:30 19 серпня. Правоохоронні органи поки не підтвердили нові слідчі дії у справі "Форест Гамп".

Спецоперація НАБУ — Гончаренко про затримання Ірини Мудрої 19 серпня Фото: Скриншот

Оновлення 19:55 — адвокат Ірини Мудрої Артем Крикун-Труш повідомив у коментарі медіа, що експосадовицю не арештували. Зі слів юриста, справді відбувся обшук, а НАБУ вручило підозру. Наголошується, що Мудру не помістили в СІЗО.

Спецоперація НАБУ — що відомо про Мудру та справу "Форест Гамп"

Зранку 19 серпня нардеп Гончаренко та джерела медіа у правоохоронних органів розповіли про обшуки у на той час заступниці керівника офісу президента Ірини Мудрої. Крім того, були інші слідчі дії, які стосувались розслідування про корупцію. Зі слів нардепа Ярослава Железняка, серед фігурантів — чинного парламентаря з забороненої партії "ОПЗЖ", дотичного до забудови та нерухомості. Тим часом на порталі президента України Володимира Зеленського з'явився указ про звільнення Ірини Мудрої: з 19 серпня вона перестала бути заступницею глави ОП Кирила Буданова. В указі не вказана причина звільнення.

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Згодом з'явилась офіційна заява НАБУ про те, що відбувається розслідування щодо чинного посадовця з офісу президента, щодо чинного та колишнього нардепів. Згодом антикорупційники опублікували відео з деталями розслідування, яке вони назвали "Форест Гамп". На відео є записи розмов кількох фігурантів, які стосувались великої кількості грошей готівкою. Крім того, згадуються оборудки з банком "Сенс Банк" та про різні домовленості, до яких причетні топпосадовці в офісі президента та Верховній Раді. НАБУ не називало імена фігурантів, але медіа "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела назвало Ірину Мудру, і також нардепа Вадима Столара та екснардепа Максима Микитася. До всього, на записах згадується невідома фігура з іменем "Давид" та про "порятунок рядового Раяна".

Тим часом попередня справа НАБУ, у якій фігурували топпосадовці та питання корупції, стосувалась так званих "плівок Міндіча". На плівках, серед іншого, фігурували кошти, виділені державою на будівництво укриттів для енергетичних об'єктів. Серед підозрюваних — ексміністр Герман Галущенко, який отримав заставу 150 млн грн.

Нагадуємо, 19 серпня стало відомо про обшуки у нардепа Вадима Столара, який, як з'ясувалось, перебуває за кордоном. Крім того, антикорупційники провели обшуки у головному офісі "Сенс Банк": Железняк пояснив, що може іти мова про кошти на заставу ексміністру Герману Галущенку.