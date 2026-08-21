Операция "Форрест Гамп": Мудрая пожаловалась на плохое самочувствие в суде и попросила о переносе

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 21 августа собрался для избрания меры пресечения для уже бывшей заместительницы главы Офиса президента Ирины Мудрой.

Во время заседания защита Мудрой попросила о переносе заседания, следует из прямой трансляции "Суспільне".

По словам адвоката Ирины Мудрой, в результате последних событий, а также резонанса вокруг этого дела, у его клиентки существенно ухудшилось состояние здоровье. Она пережила сильный стресс, а диагноз, который озвучен в поданных на рассмотрение суда документах, делает невозможным нахождение клиентки в зале судебного заседания.

"С учетом такого диагноза и таких последствий клиентка отказалась от госпитализации. Она из уважения к суду и его загруженности и целью не затягивать судебное рассмотрение, находится сегодня в зале суда…", Со своей стороны мы просим симметрично отнестись с уважением и пониманием к этой ситуации и дать клиентке дополнительное время для того, чтобы она могла привести в норму состояние своего здоровья", — говорилось в выступлении защиты.

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Речь шла о периоде где-то в неделю.

Мудрая подтвердила ходатайства адвокатов, заявив, что у нее обострилась давняя проблема со здоровьем из-за последних событий:

"Я не собираюсь избегать и затягивать судебное заседания. Я буду максимально способствовать органам суда и следствия, но в силу своего сегодняшнего здоровья я прошу дать определенное время для реабилитации".

Прокуроры выступили против переноса заседания.

"Не было документов о хирургических вмешательствах. В случае наличия угрозы жизни ни один врач не отпустил бы из больницы. Есть вероятность спланированного побега, который может произойти в будущем", — заявили прокуроры во время заседания.

Судья, изучив все аргументы сторон принял решение перенести заседание на 15:00 на понедельник, 24 августа.

В чем подозревают Ирину Мудрую

19 августа НАБУ и САП сообщили об операции "Форрест Гамп", в рамках которой разоблачена преступная группа с участием бывших и действующих народных депутатов, а также топ-чиновников из ОП. В частности, в поле зрения антикоррупционных органов попала и Ирина Мудрая.

По версии следствия, в июне этого года они совершили ряд финансовых махинаций при внесении 150 миллионов гривен залога за бывшего министра юстиции Германа Галущенко, которого НАБУ тоже подозревает в отмывании денег и участии в другой преступной организации бизнесмена и друга президента Тимура Миндича.

В подтверждение своей версии НАБУ и САП опубликовали очередные пленки — тайно записанные разговоры между Мудрой, Максимом Микитасем и его бизнес-партнерами.

На записях Ирина Мудрая якобы обсуждает, что глава комитета Рады (вероятно, Даниил Гетманцев) хотел стать "крышей" для "Сенс-банка". Сам народный депутат это отрицает.

Когда информация вызвала резонанс, президент Владимир Зеленский уволил ее с занимаемой должности.

Ирина Мудрая уже прокомментировала обыски в ее доме и заявила, что сама подала заявление об увольнении.

"Сегодня утром у меня провели обыски, а позже мне сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения. Сразу опровергну ложную информацию, которая уже распространяется в сети: меня никто не задерживал. Я вместе с адвокатами спокойно готовлюсь к судебному заседанию", — написала она в Х.

Мудрая пообещала прокомментировать "фрагменты разговоров, которые сегодня публикуют по частям и вне контекста" после ознакомления с материалами дела.

"Социальные сети — это не место, где устанавливают истину. Вместе с адвокатами я изложу подробную позицию по каждому эпизоду", — сказала бывшая заместительница главы ОП.

"Сегодня я подала заявление об увольнении, и защищать свою честь я буду сама, не перекладывая эту борьбу на государство. Спасибо за возможность более четырех лет работать над тем, что считаю делом своей жизни, — привлечением России и ее высшего руководства к ответственности за агрессию, восстановлением справедливости для нашего народа и возмещением нанесенного нам ущерба", — говорится в заявлении Мудрой.

Она также сообщила, что будет отстаивать свою репутацию законными средствами — "спокойно и последовательно".

Напомним, Герману Галущенко грозит возвращение в СИЗО.

Также сообщалось, что после публикации видео с подробностями спецопераций НАБУ Фокус запустил опрос об отношении украинцев к коррупции. Опрос проводился среди посетителей портала, интересовавшихся материалами об антикоррупционных расследованиях. Результаты не являются репрезентативными, поскольку речь идет о нерепрезентативной выборке респондентов.

На вопрос о наказании за коррупцию ответили 841 человек, из них 46% считают, что лучшее наказание — это расстрел или пожизненное заключение без права на амнистию.