"Форрест Гамп" и "Фемида" НАБУ: как украинцы хотят наказывать коррупционеров — опрос

Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало материалы спецопераций "Форест Гамп" и "Фемида", с которыми ознакомились 400 тысяч украинцев. Фигурантам вручили уведомления о подозрении по шести статьям, в том числе по статьям о коррупции: согласно Уголовному кодексу, им грозит тюремное заключение на срок до 12–15 лет. Тем временем украинцы приняли участие в опросе о лучшем методе наказания за коррупцию. Выяснилось, что почти половина респондентов хочет другого наказания.

После публикации видео с подробностями спецопераций НАБУ сайт "Фокус" запустил опрос об отношении украинцев к коррупции. Опрос проводился среди посетителей портала, интересовавшихся материалами об антикоррупционных расследованиях. Результаты не являются репрезентативными, поскольку речь идет о нерепрезентативной выборке респондентов. На вопрос о наказании за коррупцию ответили 841 человек, из них 46% считают, что лучшее наказание — это расстрел или пожизненное заключение без права на амнистию.

Итоги голосования показали, что подавляющее большинство респондентов выступают за более суровое наказание за коррупцию, чем предусмотрено Уголовным кодексом. 80% — за расстрел/пожизненное заключение или 20 лет тюрьмы. Между тем, как показал опрос, лишь 5% могут согласиться с приговором, который вынесет ВАКС.

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Вопрос в опросе Фокуса сформулировали следующим образом:

"Дело НАБУ против ОП и народных депутатов: какое наказание за коррупцию во время войны вы считаете действительно справедливым?"

Ответы респондентов (841 голос по состоянию на 21 августа):

расстрел/пожизненное заключение без права на амнистию — 46%;

20 лет колонии + полная конфискация всего имущества — 34%;

конфискация имущества в пользу армии + 10 лет тюрьмы — 14%;

полный запрет на политическую деятельность и лишение гражданства — 1%;

стандартный приговор ВАКС в соответствии с действующим УК — 5%.

Опрос Дело НАБУ в отношении ОП и нардепов: какое наказание за коррупцию во время войны вы считаете действительно справедливым? Опрос открыт до Расстрел / пожизненное заключение (без права на амнистию) 20 лет колонии + полная конфискация всего имущества Конфискация имущества в пользу армии + 10 лет тюрьмы Полный бан на участие в политической деятельности и лишение гражданства Стандартный приговор ВАКС в соответствии с действующим УКУ Голосувати

Спецоперация НАБУ — подробности дел "Форест Гамп" и "Фемида"

Отметим, Фокус писал о спецоперациях НАБУ "Форест Гамп" и "Фемида", о которых стало известно благодаря видеозаписям от 19 и 20 августа на YouTube-канале. В обоих случаях речь идет о коротких аудиозаписях с расшифровкой разговора и комментариями следователей. Часть имен скрыта, но некоторые фигурируют под именем без фамилии или как человек, уехавший в Израиль. В деле "Форест Гамп" речь идет о том, как группа фигурантов сговорилась взять под контроль АБ "Сенс Банк", чтобы легализовать 150 млн грн нелегальных средств, которые должны пойти на залог бывшему министру Герману Галущенко. При этом упоминались должностные лица из офиса президента, действующий и бывший народный депутат, члены наблюдательного совета банка и т. д. В деле "Фемида" речь идет о рейдерстве и захвате чужой недвижимости и компаний. Представитель САП назвал имена фигурантов: Максим Микитась, Вадим Столар, Ирина Мудрая, Елена Ференс, Виктор Дубовик, Василий Астион, Валентин Елизаров, Никита Тарковский, Егор Меркулов, Александр Остапенко, Николай Гладищенко, Олег Ступак, Людмила Снигур.

Статьи, по которым фигурантам были вручены уведомления о подозрении, — это 255 (создание преступной организации, максимальное наказание — 7–12 лет лишения свободы), 191 (завладение чужим имуществом, до 7–12 лет), 206-2 (рейдерство, до 5–10 лет), 209 (легализация незаконных средств, до 8–12 лет), 358 (подделка документов, до 5 лет), 361 (взлом электронных баз данных, до 15 лет).

Подчеркнем, что любое лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет официально доказана в судебном порядке.

Между тем стало известно об обысках у заместительницы главы ОП Ирины Мудрой. Впоследствии СМИ сообщили, что её якобы задержали, но позже выяснилось, что речь шла лишь о вручении подозрения. Кроме того, провели обыск у действующего народного депутата Вадима Столара, который в тот момент находился за границей.

Напоминаем, что 21 августа издание "Украинская правда" сообщило, что Германа Галущенко могут вернуть в СИЗО.