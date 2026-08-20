Рейдерство на сотни миллионов: НАБУ раскрыло детали схемы Мудрой и нардепов

НАБУ обнародовало новые подробности дела о преступной организации, которую, по данным следствия, возглавляли действующий и бывший народные депутаты Украины. По версии следствия, в схему были вовлечены должностные лица Офиса президента и другие лица.

Об этом сообщил детектив НАБУ Александр Иванов.

По его словам, участники схемы пытались отбирать предприятия и недвижимость у их владельцев с помощью поддельных документов, судебных решений и вмешательства в государственные реестры.

Сколько имущества пытались изъять

Осенью 2025 года, по данным следствия, участники овладели активами предприятий на сумму свыше 248 млн грн. В мае 2026 года они пытались получить недвижимость стоимостью более 207 млн грн. В одном из эпизодов речь шла об объектах в центре Киева стоимостью более полумиллиарда гривен.

Как работала схема

Для этого привлекали хакеров. Они получали доступ к реестру юридических лиц под видом государственных регистраторов и изменяли данные о владельцах. За два дня корпоративные права захваченных предприятий переписали на лиц, которые находились под контролем участников схемы. По данным НАБУ, это были фактически охранники одного из соорганизаторов.

Відео дня

После этого участники схемы пытались сделать так, чтобы законные владельцы не смогли вернуть своё имущество. Для этого, по версии следствия, они добивались возбуждения уголовных дел по заявлениям подконтрольных им лиц и ареста корпоративных прав захваченных предприятий. Это должно было заблокировать дальнейшие изменения в реестрах.

Влияние на Минюст

По данным НАБУ, участники также пытались оказать влияние на должностных лиц Минюста, рассматривавших жалобы на захват предприятий. В этих обсуждениях фигурировали бывший народный депутат и заместитель главы Офиса президента Ирина Мудра. В частности, по данным следствия, она звонила должностному лицу Минюста и спрашивала, почему в реестр вносят данные о подставном лице.

29 декабря 2025 года коллегия Минюста признала законным переход права собственности на одно из захваченных предприятий к лицу, подконтрольному участникам схемы. 31 декабря и.о. министра юстиции Людмила Сугак утвердила это решение.

Недвижимость в центре Киева

В другом эпизоде участники пытались получить контроль над недвижимостью в центре Киева в результате банкротства предприятия. По данным следствия, один из них рассказывал экс-депутату о встрече с судьей по этому делу. Чтобы запустить процедуру банкротства, они, как полагает следствие, создали фиктивный долг.

27 января 2026 года судья запретил проводить какие-либо регистрационные действия в отношении предприятия по заявлению лица, подконтрольного участникам схемы. В марте судья также приостановил полномочия директора предприятия. Кроме того, участники пытались получить недвижимость на основании поддельного судебного постановления, которое с помощью хакеров хотели внести в реестр.

Что известно об Ирине Мудре

Ирина Мудрая фигурирует и в обнародованных НАБУ записях разговоров. 19 августа ей было предъявлено подозрение. В то же время, по данным следствия, некоторые должностные лица Минюста отказались выполнять незаконные указания, поэтому одну из попыток завладеть недвижимостью не довели до конца.

Ирина Мудрая Фото: Facebook

Сколько денег потратили на эту схему

По данным следствия, один из соорганизаторов — действующий народный депутат — выделил на деятельность схемы не менее 514 тысяч долларов. Эти деньги, как полагает НАБУ, тратились на хакеров, судебные процессы, взятки сотрудникам правоохранительных органов и судьям, а также на другие нужды.

Какое наказание грозит

19 августа НАБУ и САП сообщили участникам схемы о предъявлении подозрения по нескольким статьям Уголовного кодекса. За самый тяжкий из этих эпизодов — завладение имуществом — может грозить от семи до 12 лет лишения свободы, конфискация имущества и запрет на занятие определенных должностей сроком до трех лет. За незаконное вмешательство в информационные системы во время военного положения — от 10 до 15 лет лишения свободы.

Спецоперация НАБУ и обыски у Ирины Мудрой

Утром 19 августа стало известно об обысках у Ирины Мудрой. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. Впоследствии НАБУ обнародовало видео по делу "Форест Гамп", в котором фигурируют высокопоставленные чиновники Офиса президента, действующий и бывший народные депутаты, а также другие лица.

Через несколько часов на сайте президента Владимира Зеленского появился указ об увольнении Ирины Мудрой. Она работала советником главы Офиса президента с марта 2024 года по 19 августа 2026 года — сначала при Андрее Ермаке, а затем при Кирилле Буданове.

Около 18:00 19 августа Гончаренко заявил, что Мудру задержали и доставили в изолятор. По его словам, НАБУ проводило с ней следственные действия.

В деле "Форест Гамп" антикоррупционные органы сообщили, в частности, о возможной легализации крупной суммы денег через Sense Bank. Также следствие проверяет возможные факты коррупции в высших органах власти и влияние должностных лиц на деятельность коммерческих предприятий.

НАБУ сообщило, что среди фигурантов есть сотрудники Офиса президента, действующие и бывшие народные депутаты. В то же время РБК-Украина писало, что к делу, вероятно, могут быть причастны Ирина Мудра, Вадим Столар и Максим Микитась.

Утром 19 августа также появилась информация об обысках у действующего народного депутата от партии "Слуга народа" Вадима Столара.