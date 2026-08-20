Рейдерство на сотні мільйонів: НАБУ розкрило деталі схеми Мудрої та нардепів

НАБУ оприлюднило нові деталі справи про злочинну організацію, яку, за даними слідства, очолювали чинний та колишній народні депутати України. До схеми, за версією слідства, були залучені посадовці Офісу президента та інші люди.

Про це повідомив детектив НАБУ Олександр Іванов.

За його словами, учасники схеми намагалися забирати підприємства та нерухомість у їхніх власників за допомогою підроблених документів, судових рішень і втручання в державні реєстри.

Скільки майна намагалися забрати

Восени 2025 року, за даними слідства, учасники заволоділи активами підприємств на понад 248 млн грн. У травні 2026 року вони намагалися отримати нерухомість вартістю понад 207 млн грн. В одному з епізодів ішлося про об’єкти в центрі Києва вартістю понад пів мільярда гривень.

Як працювала схема

Для цього залучали хакерів. Вони заходили до реєстру юридичних осіб під виглядом державних реєстраторів і змінювали дані про власників. За два дні корпоративні права захоплених підприємств переписали на людей, які були підконтрольні учасникам схеми. За даними НАБУ, це були фактично охоронці одного зі співорганізаторів.

Відео дня

Після цього учасники схеми намагалися зробити так, щоб законні власники не могли повернути своє майно. Для цього, за версією слідства, вони домагалися відкриття кримінальних справ за заявами підконтрольних людей і арешту корпоративних прав захоплених підприємств. Це мало заблокувати подальші зміни в реєстрах.

Вплив на Мін’юст

За даними НАБУ, учасники також намагалися впливати на посадовців Мін’юсту, які розглядали скарги на захоплення підприємств. У цих обговореннях фігурували екснардеп і заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра. Зокрема, за даними слідства, вона телефонувала посадовиці Мін’юсту та питала, чому до реєстру вносять дані про підставну особу.

29 грудня 2025 року колегія Мін’юсту визнала законним перехід права власності на одне із захоплених підприємств до підконтрольної учасникам схеми людини. 31 грудня т.в.о. міністра юстиції Людмила Сугак затвердила це рішення.

Нерухомість у центрі Києва

В іншому епізоді учасники намагалися отримати контроль над нерухомістю в центрі Києва через банкрутство підприємства. За даними слідства, один із них розповідав екснардепу про зустріч із суддею у цій справі. Щоб запустити процедуру банкрутства, вони, як вважає слідство, створили фіктивний борг.

27 січня 2026 року суддя заборонив проводити будь-які реєстраційні дії щодо підприємства за заявою підконтрольної учасникам схеми людини. У березні суддя також припинив повноваження директора підприємства. Окремо учасники намагалися отримати нерухомість через підроблену судову ухвалу, яку за допомогою хакерів хотіли внести до реєстру.

Що відомо про Ірину Мудру

Ірина Мудра фігурує і в оприлюднених НАБУ записах розмов. 19 серпня їй повідомили про підозру. Водночас, за даними слідства, деякі посадовці Мін’юсту відмовилися виконувати незаконні вказівки, тому одну зі спроб заволодіти нерухомістю не довели до кінця.

Ірина Мудра Фото: Facebook

Скільки грошей витратили на схему

За даними слідства, один із співорганізаторів — чинний народний депутат — дав на діяльність схеми щонайменше 514 тисяч доларів. Ці гроші, як вважає НАБУ, витрачали на хакерів, судові процеси, хабарі правоохоронцям і суддям та інші потреби.

Яке покарання загрожує

19 серпня НАБУ та САП повідомили учасникам схеми про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу. За найтяжчим із цих епізодів — заволодіння майном — може загрожувати від семи до 12 років ув’язнення, конфіскація майна та заборона обіймати певні посади до трьох років. За незаконне втручання в інформаційні системи під час воєнного стану — від 10 до 15 років ув’язнення.

Спецоперація НАБУ та обшуки в Ірини Мудрої

Вранці 19 серпня стало відомо про обшуки в Ірини Мудрої. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. Згодом НАБУ оприлюднило відео у справі “Форест Гамп”, де фігурують високопосадовці Офісу президента, чинний і колишній народні депутати та інші люди.

Через кілька годин на сайті президента Володимира Зеленського з’явився указ про звільнення Ірини Мудрої. Вона працювала радницею керівника Офісу президента з березня 2024 року до 19 серпня 2026-го — спочатку за Андрія Єрмака, а згодом за Кирила Буданова.

Близько 18:00 19 серпня Гончаренко заявив, що Мудру затримали та доправили до ізолятора. За його словами, НАБУ проводило з нею слідчі дії.

У справі “Форест Гамп” антикорупційні органи розповіли, зокрема, про можливу легалізацію великої суми грошей через Sense Bank. Також слідство перевіряє можливу корупцію у вищих органах влади та вплив посадовців на роботу комерційних підприємств.

НАБУ повідомило, що серед фігурантів є люди з Офісу президента, чинний і колишній народні депутати. Водночас РБК-Україна писало, що до справи, ймовірно, можуть бути причетні Ірина Мудра, Вадим Столар і Максим Микитась.

Вранці 19 серпня також з’явилася інформація про обшуки у чинного народного депутата від “Слуги народу” Вадима Столара.