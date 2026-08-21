"Форест Гамп" та "Феміда" НАБУ: як українці хочуть карати корупціонерів, — опитування

Національне антикорупційне бюро України опублікувало матеріали спецоперацій "Форест Гамп" та "Феміда", з якими ознайомились 400 тисяч українців. Фігурантам вручили підозри за шістьма статтями, серед них — статті за корупцію: згідно з Кримінальним кодексом, вони можуть сісти за ґрати на термін до 12-15 років. Тим часом українці взяли участь в опитуванні про найкращий метод покарання за корупцію. З'ясувалось, що майже половина респондентів хоче іншого покарання.

Після публікації відео з деталями спецоперацій НАБУ, Фокус створив опитування про ставлення українців до корупції. Опитування проводилось серед відвідувачів порталу, які цікавились матеріалами про антикорупційні розслідування. Результати не репрезентативні, оскільки ідеться про нерепрезентативну вибірку респондентів. На питання про покарання за корупцію відповіла 841 людина, з них 46% вважають, що найкраще покарання — це розстріл або довічне ув'язнення без права на амністію.

Підсумки голосування показали, що переважна більшість респондентів хочуть більшого покарання за корупцію, ніж передбачено Кримінальним кодексом. 80% — за розстріл/довічне ув'язнення або за 20 років тюрми. Тим часом лише 5% можуть погодитись з вироком, який озвучить ВАКС, показало опитування.

Відео дня

Питання в опитуванні Фокусу сформулювали таким чином:

"Справа НАБУ щодо ОП та нардепів: яке покарання за корупцію під час війни ви вважаєте насправді справедливим?"

Відповіді респондентів (841 голос станом на 21 серпня):

розстріл/довічне ув'язнення без права на амністію — 46%

20 років колонії + повна конфіскація всього майна — 34%;

конфіскація статків на користь армії + 10 років в'язниці — 14%;

повний бан у політиці та позбавлення громадянства — 1%;

стандартний вирок ВАКС відповідно до чинного ККУ — 5%.

Опитування Справа НАБУ щодо ОП та нардепів: яке покарання за корупцію під час війни ви вважаєте справді справедливим? Опитування відкрите до Розстріл / довічне ув'язнення (без права на амністію) 20 років колонії + повна конфіскація всього майна Конфіскація статків на користь армії + 10 років в'язниці Повний бан у політиці та позбавлення громадянства Стандартний вирок ВАКС відповідно до чинного ККУ Голосувати

Спецоперація НАБУ — деталі справ "Форест Гамп" та "Феміда"

Зазначимо, Фокус писав про спецоперації НАБУ "Форест Гамп" та "Феміда", про які стали відомо завдяки відео за 19 та 20 серпня на YouTube-каналі розслідувачів. У обох випадках — це короткі аудіозаписи з розшифровкою розмови й пояснення розслідувачів. Частина імен приховані, але дехто фігурує під іменем без прізвища або як людина, яка виїхала в Ізраїль. У справі "Форест Гамп" ідеться про те, як група фігурантів змовлялась про взяття під контроль АБ "Сенс Банк", щоб легалізувати 150 млн грн нелегальних коштів, які мали піти на заставу ексміністру Герману Галущенку. При цьому згадувались посадовці з офісу президента, чинний та колишній нардеп, особи з наглядової ради банку тощо. У справі "Феміда" ідеться про рейдерство та захоплення чужої нерухомості та компаній. Представник САП назвав імена фігурантів: Максим Микитась, Вадим Столар, Ірина Мудра, Олена Ференс, Віктор Дубовик, Василь Астіон, Валентин Єлізаров, Микита Тарковський, Єгор Меркулов, Олександр Остапенко, Микола Гладищенко, Олег Ступак, Людмила Снігур.

Статті, за якими вручили підозри фігурантам, — це 255 (створення злочинної організації, максимувальне покарання 7-12 років тюрми), 191 (заволодіння чужим майном, до 7-12 років), 206-2 (рейдерство, до 5-10 років), 209 (легалізація незаконних коштів, до 8-12 років), 358 (підробка документів, до 5 років), 361 (втручання в електронні бази, до 15 років).

Наголосимо, що будь-яка особа вважається невинуватою, доки її провина не буде офіційно доведена в судовому порядку.

Тим часом стало відомо про обшуки у заступниці глави ОП Ірини Мудрої. Згодом медіа написали, що її начебто затримали, але згодом з'ясувалось, що ідеться лише про вручання підозри. Крім того, був обшук у чинного нардепа Вадима Столара, який на той момент саме перебував за кордоном.

Нагадуємо, 21 серпня медіа "Українська правда" повідомила, що Германа Галущенка можуть повернути у СІЗО.